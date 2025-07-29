В Польше поймали молодого колумбийца, работавшего на Россию. Он уже отметился в нескольких странах

Колумбиец научился делать коктейли Молотова в российской разведке

Польская служба безопасности задержала 27-летнего гражданина Колумбии, работавшего на российскую разведку. Мужчину обвиняют в двух поджогах строительных складов в Варшаве и Радоме, которые он совершил в 2024 году.

Агентство внутренней безопасности Польши установило, что задержанный действовал по заданию российских спецслужб. За эти преступления ему может грозить наказание от десяти лет лишения свободы и вплоть до пожизненного срока. Об этом сообщает польский филиал Еuronews.

Следствие выяснило, что колумбиец попал в Европу благодаря упрощенному визовому режиму для своих сограждан. Сначала он прилетел в столицу Испании Мадрид, а затем переехал в Польшу. Перед этим российская разведка научила его готовить взрывчатку и производить коктейли Молотова.

Пожар в Польше

Агентство внутренней безопасности сообщило, что действия задержанного напоминают схожие случаи в других странах Центральной и Восточной Европы. Согласно информации разведки, российские спецслужбы привлекают граждан южноамериканских государств, которые могут безвизово въезжать в страны ЕС, и предлагают им хорошие деньги за выполнение задач.

Первый поджог произошел 23 мая 2024 года в Варшаве, где загорелся строительный склад. Через неделю, 30 мая, тот же исполнитель поджег подобный объект в городе Радом.

Пожар на складе в Польше

Euronews отмечает, что российские СМИ использовали эти пожары в качестве пропаганды. В частности, они называли склад в Радоме "логистическим центром, оказывающим военную помощь Украине".

Напомним, "Телеграф" писал, что ФСБ готовила покушение на комбата "Волки Да Винчи". Для ликвидации Сергея Филимонова россияне завербовали участника АТО.