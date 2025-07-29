От ультраса до командира "Волков Да Винчи": все, что известно о Сергее Филимонове, которого хотела убить ФСБ

Россияне хотели ликвидировать командира "Волков Да Винчи"

СБУ предотвратила планы российских спецслужб убить командира 108-го батальона "Волки Да Винчи" капитана ВСУ Сергея Филимонова. Россияне готовили покушение через завербованного украинца, которого обманули под видом работы на СБУ.

Кто такой Сергей Филимонов и почему именно его избрала мишенью российская ФСБ? "Телеграф" расскажет все, что известно о 30-летнем командире легендарного батальона.

Комбат "Волков Да Винчи"

От ультраса к воину

Сергей Филимонов родился 20 сентября 1994 года в Киеве в многодетной семье. Детство провел на Позняках в Дарницком районе. С 16-ти лет стал активным участником футбольного фанатского движения "Динамо" Киев. По его собственным словам, его привлекали большие уличные потасовки.

Сергей Филимонов

Филимонов был одним из лидеров фанатской группы "Родственники". В 2012 году окончил Киевскую специализированную школу с углубленным изучением украинского языка №316. С 8 по 10 класс учился в Республиканском Высшем училище физической культуры, где профессионально занимался вольной борьбой.

В 2018 году окончил Киевский национальный университет строительства и архитектуры по специальности "Инженер-строитель". Со второго курса перешел на заочную форму обучения из-за участия в Революции Достоинства.

Военная служба с 2014 года

В 2014 году Филимонов ушел добровольцем на фронт. В составе полка "Азов" участвовал в освобождении Мариуполя, Марьинки, боях за Иловайск. Он является ветераном "Азова", был бывшим руководителем киевской ячейки Гражданского Корпуса "Азов" и киевской ячейки партии "Национальный корпус".

Сергей воюет с 2014 года

После начала полномасштабного вторжения РФ вместе с друзьями создало боевое подразделение "Гонор", защищавшее Киевщину. Затем в составе роты присоединились к батальону "Волки Да Винчи".

С 2022 по 2023 год был командиром роты "Гонор" в составе батальона "Волки Да Винчи". Осенью 2023 года назначен заместителем командира разведки батальона.

На передовой

Командир легендарного батальона

6 февраля 2024 года 29-летний лейтенант Сергей Филимонов был назначен командиром 108-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" в составе 59-й ОМПБр имени Якова Гандзюка. Назначению способствовал лично Валерий Залужный.

Батальон "Волки Да Винчи" разделился после смерти Дмитрия Коцюбайло. Часть бойцов с Филимоновым перешла в 59-ю бригаду, сохранив за собой название "Волки Да Винчи". В батальон входит около 1000 человек.

Комбатом стал в 29 лет

С июня 2024 вместе с батальоном участвует в боях на Покровском направлении. В частности, в обороне Красногоровки, Украинского, Воздвиженки, Новотроицкого.

Рекрутинг и подготовка бойцов

В 2024 году батальон "Волки Да Винчи" открыл два рекрутинговых центра — во Львове в конце января и в Киеве в феврале. За первые два месяца работы желающих оказалось около двух тысяч.

Сергей Филимонов с бойцами

На открытии киевского центра Филимонов сказал: "Я хочу, чтобы все киевляне могли прийти лично пообщаться с нашими бойцами и узнать о возможностях, которые открывает членство в братском кругу "Волков"".

"Наш батальон исповедует ценности нашего первого командира: Да Винчи всегда ставил в приоритет человеческую жизнь и здоровье. У нас будут участвовать в боях только подготовленные люди", — подчеркивал командир.

Общественная деятельность и кино

Филимонов — один из инициаторов движений "Кто заказал Катю Гандзюк?", акций в поддержку Сергея Стерненко, нескольких гуманитарных и общественных проектов по зоозащите и помощи детям.

Филимонов со Стерненко

Приют и Филимонов

За неделю до начала полномасштабного вторжения в прокат вышел фильм "Носорог" Олега Сенцова, где Сергей сыграл главную роль. За эту роль получил несколько международных наград. В частности, стал лучшим актером международного Стокгольмского кинофестиваля.

Кадр из фильма "Носорог"

Награды и признание

12 июля 2024 года Председатель Службы Безопасности Украины Василий Малюк наградил Сергея именным оружием. У него есть медаль "Защитник Мариуполя" и награда от предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Вместе с Сергеем в батальоне "Волки Да Винчи" воюют его братья Алексей и Виктор.

Алексей Филимонов (исковой Клещ), фото hromadske

Виктор Филимонов, фото

Теперь ФСБ пыталась ликвидировать этого опытного командира, продолжающего дело легендарного Дмитрия Коцюбайла и ведущего в бой почти тысячу украинских воинов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как выглядит могила Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Дмитрий защищал Украину от оккупантов с 2014 года.