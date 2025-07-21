Жизнь в ОАЭ, куча квартир и миллионы "под матрасом": чем владеет агент ФСБ Христенко

Сейчас он вместе с женой Мариной Христенко и дочкой Кристиной Христенко арендуют номер в отеле в ОАЭ

СБУ и Офис Генпрокурора разоблачили нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. Уже на протяжении нескольких лет он проживает в Объединенных Арабских Эмиратах, а его супруга владеет недвижимостью в России.

"Телеграф" решил ознакомиться с декларацией Христенко, которую он подал за 2024 год. В ней указаны данные о доходах и имуществе нардепа и его семьи.

В документе указано, что с 2007 года Христенко владеет квартирой в Донецке. Сейчас он вместе с женой Мариной Христенко и дочкой Кристиной Христенко арендуют номер в отеле в ОАЭ.

У его супруги есть две квартиры и два гаража в Киеве, жилой дом в Бучанском районе Киевской области, и земельный участок в Гореничах на Киевщине. Также ей принадлежат квартира, три парковочных места и амбар в России.

Квартиры Федора Христенко и его жены. Скриншот: декларация

Квартиры Федора Христенко и его жены. Скриншот: декларация

Квартиры Федора Христенко и его жены. Скриншот: декларация

Квартиры Федора Христенко и его жены. Скриншот: декларация

Из ценных вещей Федор Христенко задекларировал двое часов Bovet, трое часов Harry Winston, двое часов Rolex, двое часов Patek Philippe, одни часы Richard Mille, одни часы Breguet, а также двое часов Audemsrs Piguet.

У жены Христенко есть подвеска с кулоном Graff, ожерелье Cartier, браслет и сережки Damiani, детские серьги van cleaf & arpels (пять пар) и три подвески того же бренда, двое часов Rolex, браслет и сережки Hermеs, а также многое другое.

В общей собственности у супругов есть коллекция картин XX века, коллекция скульптур, столовое серебро и мебельный гарнитур.

Ценные вещи, которые задекларировал Христенко и его жена. Скриншот: декларация

Ценные вещи, которые задекларировал Христенко и его жена. Скриншот: декларация

Ценные вещи, которые задекларировал Христенко и его жена. Скриншот: декларация

Ценные вещи, которые задекларировал Христенко и его жена. Скриншот: декларация

Ценные вещи, которые задекларировал Христенко и его жена. Скриншот: декларация

Ценные вещи, которые задекларировал Христенко и его жена. Скриншот: декларация

Ценные вещи, которые задекларировал Христенко и его жена. Скриншот: декларация

Ценные вещи, которые задекларировал Христенко и его жена. Скриншот: декларация

В графе транспортных средств указано, что у Федора Христенко нет личного автомобиля, а у его супруги их семь:

Range Rover 2019 года выпуска. Был приобретен в 2019 году за 3 459 500 гривен;

Porsche Cayenne 2018 года выпуска. Приобретен в 2018 году за 2 355 900 гривен;

BMW M760LI 2021 года выпуска. Приобретен в 2022 году за 3 983 471 гривен;

Bentle Continental GT 202. Приобретена в 2021 году за 11 808 000 гривен;

Audi A8 2018 года выпуска. Приобретена в 2019 году за 2 361 100 гривен;

Mercedes-Benz G-Class G 63 AMG 2020 года выпуска. Приобретен в 2020 году за 3 210 221 гривен;

Volkswagen Passat 2016 года выпуска. Приобретен в 2020 году за 5 000 гривен.

Какие машины есть у семьи Христенко. Фото: скриншот декларации

Федор Христенко хранит наличными 203 000 долларов, 182 000 евро и 2 800 000 гривен. А его супруга — 2 508 000 долларов, 168 000 евро и 700 000 гривен.

Сколько денег хранит Федор Христенко и его жена. Фото: скриншот декларации

Дело о госизмене

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили действующего народного депутата от ныне запретной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. Согласно материалам дела, этот парламентарий был топовым агентом ФСБ РФ (резидентом) и отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Федор Христенко. Фото: polygraf.net

Ему было заочно сообщено о подозрении по таким статьям:

•⁠ ⁠ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

•⁠ ⁠ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Было установлено, что после начала полномасштабной войны Христенко сбежал из Украины за границу и продолжает оказывать влияние на Бюро. Об этом пишет пресс-служба СБУ.

Отмечается, что Христенко был завербован ФСБ РФ еще во времена Януковича и находится в тесной связи с Юрием Иванющенко (известным как Юра Енакиевский), который является резидентом ФСБ и "смотрящим" от российской спецслужбы за "ДНР". В то же время Христенко был связным коллаборанта Армена Саркисяна (известного как Армен Горловский), погибшего от взрыва в одном из элитных московских ЖК в начале 2025 года.

Известно, что Христенко выполнял задачи российской спецслужбы во время Революции Достоинства. Он задействовал подконтрольных себе частных перевозчиков для транспортировки "титушек" в ходе организации "Антимайдана".

Следствие установило, что на данный момент Христенко находится в тесных отношениях с главой руководителей Бюро. Среди них – один из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого СБУ задержала по подозрению в ведении бизнеса по России и контактам с врагом. Как оказалось, Христенко знал его еще со времен совместного обучения в Донецком университете.

Еще одна из его связей — руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров, с которым Христенко находится в тесном контакте. Зафиксировано, как в 2022 году, во время полномасштабного вторжения, жена Скомарова выезжала за границу на автомобиле, принадлежавшем супруге Христенко. В пресс-службе сообщают, что Скомаров принимал участие в конкурсе на руководителя еще одного правоохранительного органа Украины – Бюро экономической безопасности. Следствие выяснило, что в случае выигрыша конкурса, украинский олигарх Игорь Коломойский надеялся, что Скомаров как новый руководитель БЭБ будет способствовать закрытию уголовного производства в отношении его. Соответствующая информация подтверждена доказательствами Коломойского переписки с одним из своих подчиненных.

Александр Скомаров

"Впрочем, Коломойский – не единственный олигарх, которому пытался помочь агент ФСБ Христенко. Задокументировано, что детективы НАБУ помогли в бегстве еще одному украинскому бизнесмену, бизнес-партнеру Игоря Коломойского — Геннадию Боголюбову. В частности, два сотрудника Бюро, подчиненные Скомарова, сопровождали беглого олигарха во время пересечения им государственной границы Украины: они находились в соседнем купе поезда "для подстраховки". Соответствующую спецоперацию, по данным следствия, также организовал Федор Христенко", — говорится в сообщении.

В ходе обысков у контактов Христенко нашли материалы уголовных производств НАБУ, в частности, документы негласной слежки за фигурантами, а также анкеты кандидатов в детективы Бюро, свидетельствующие о российском влиянии и системных истоках информации из антикоррупционного ведомства.

В настоящее время СБУ проводит меры по установлению всех обстоятельств возможных агентурных проникновений российских спецслужб в НАБУ.

Федор Христенко — что о нем известно

Родился 11 октября 1983 года в селе Старогнатовка, Тельмановский район, Донецкая область. Имеет высшее образование.

Народный депутат Украины на парламентских выборах 2019 от партии ОПЗЖ (избирательный округ № 46, города Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района). На время выборов: член партии "ОПЗЖ", был основателем и руководителем двух ООО.

Также Христенко известен тем, что, несмотря на свое присутствие в парламенте, 1191 раз проигнорировал голосование.

Федор Христенко

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов задержан СБУ. Его подозревают в ведении бизнеса в России.