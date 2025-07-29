У Польщі спіймали молодого колумбійця, який працював на Росію. Він вже відзначився у кількох країнах

Колумбієць навчився робити коктейлі Молотова у російській розвідці

Польська служба безпеки затримала 27-річного громадянина Колумбії, який працював на російську розвідку. Чоловіка звинувачують у двох підпалах будівельних складів у Варшаві та Радомі, які він скоїв у 2024 році.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі встановило, що затриманий діяв за завданням російських спецслужб. За ці злочини йому може загрожувати покарання від десяти років ув'язнення і аж до довічного терміну. Про це повідомляє польський філіал Еuronews.

Слідство з'ясувало, що колумбієць потрапив до Європи завдяки спрощеному візовому режиму для своїх співгромадян. Спочатку він прилетів до столиці Іспанії Мадриду, а потім переїхав до Польщі. Перед цим російська розвідка навчила його готувати вибухівку та виготовляти коктейлі Молотова.

Пожежа у Польщі

Агентство внутрішньої безпеки повідомило, що дії затриманого нагадують схожі випадки в інших країнах Центральної та Східної Європи. Згідно з інформацією розвідки, російські спецслужби залучають громадян південноамериканських держав, які можуть безвізово в'їжджати до країн ЄС, і пропонують їм швидкі гроші за виконання завдань.

Перший підпал стався 23 травня 2024 року у Варшаві, де загорівся будівельний склад. Через тиждень, 30 травня, той самий виконавець підпалив подібний об'єкт у місті Радом.

Пожежа на складі у Польщі

Euronews зазначає, що російські ЗМІ використовували ці пожежі як пропаганду. Зокрема, вони називали склад у Радомі "логістичним центром, що надає військову допомогу Україні".

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