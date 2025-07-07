БРИКСу кранты? Трамп наехал своими тарифами на оркестр стран Второго мира: опасно ли это для Путина

Трамп боится дедоларизации мировой экономики — к чему могут привести его угрозы

Президент США Дональд Трамп в очередной покусился на один из ключевых элементов антизападной политики Путина — БРИКС. Он грозит обложить дополнительными 10% пошлинами страны, которые поддерживают антиамериканскую политику объединения.

"Телеграф" разобрался в том, может ли это как-то коснуться Путина.

Чем грозит Трамп

Президент США на платформе Truth Social заявил, что страны, поддерживающие "антиамериканскую политику" БРИКС, будут обложены дополнительной пошлиной в размере 10%.

"Никаких исключений из этой политики не будет. Спасибо за внимание к этому вопросу!", – написал Трамп.

При этом он не стал уточнять, что же имеет в виду под "антиамериканской политикой".

Неуверенные пошлины Трампа

Глава Белого дома 2 апреля 2025 года объявил о подписании указа, который ввел пошлины на импорт из других стран. Базовая ставка была установлена в размере 10% (в том числе и для Украины), но некоторым странам грозят пошлины в несколько раз больше. Такие ставки были призваны превратить американскую торговлю из дефицитной в профицитную.

При этом введение новых американских ставок было на паузе из-за продолжающихся торговых переговоров.

Президент США сначала объявил о повышении так называемых "взаимных" тарифов 2 апреля, но приостановил их действие на 90 дней, чтобы дать странам время на переговоры, введя на это время 10-процентные пошлины. Сейчас администрация Трампа объявила о соглашениях с Великобританией и Вьетнамом и согласилась на перемирие с Китаем, в результате которого две крупнейшие экономики мира ослабили тарифы "око за око".

Крайний срок для заключения соглашений заканчивался 9 июля, однако министр финансов США на днях сделал заявление, которое фактически отложило введение тарифов. Теперь крайний срок перенесен на 1 августа, что дает странам дополнительный месяц для переговоров.

Не валюта, а дурацкий сувенир

Это не первое предупреждение Трампа в адрес стран БРИКС. Еще в январе, через несколько дней после инаугурации, он комментировал идею о введении единой валюты БРИКС, обещая, что страны, которые будут пытаться заменить доллар такой валютой, столкнутся с пошлинами в 100%.

РосСМИ писали, что их новая единая валюта должна заменить евро или доллар, однако после угроз Трампа Кремль отмежевался от идеи валюты БРИКС и заявил, что "это другое".

"В БРИКС не ведется речь о создании общей валюты. В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят осуществлять инвестиции в третьи страны, взаимные инвестиции и так далее", — заявили тогда в Кремле.

О намерении создать международную резервную валюту на основе корзины валют БРИКС в 2022 году заявлял и сам президент России Владимир Путин, однако впоследствии он сообщил, что государства организации к этому "не готовы".

Валюта БРИКС

По итогу, новая международная валюта по сути до сих пор остается сувениром.

Путину все это до лампочки

Что значат угрозы Трампа

Руководитель центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в разговоре с "Телеграфом" объяснил, что новая угроза Трампа в адрес БРИКС, вероятно, связана со страхами США по поводу дедоларизации мировой экономики.

"Путин активно это продвигал еще на прошлогоднем саммите БРИКС. Но поскольку сейчас Путин немного другую риторику занимает и ничего об этом не говорит во время своих выступлений, то, конечно, опасения Трампа уменьшились. Но процесс все равно двигается", — считает Клочок.

Также, по мнению эксперта, Трамп не мог не отрефлексировать и на идею Путина больше использовать национальную валюту при взаиморасчётах.

"Такой идеи немного (не полностью на данном этапе) придерживается даже Китай. Еще и новая итоговая декларация саммита БРИКС имела упоминание о его тарифах как о нежелательных для экономики", — говорит он.

Клочок говорит, что тарифы Трампа — это "межгусударственный рекет", которым тот пользуется на правах сильного.

"Это не экономика, это не закон экономики, это не торговля, это не предложение и спрос. То есть, правило сильного. Трамп этим пользуется. Он в мире уважает двух человек — Путина и Си. Больше никого. Потому то, что он отрефлексировал, это совершенно ожидаемо. Он напомнил, что он здесь", — отметил Клочок.

Реальны ли угрозы

"Обратите внимание, что введение тарифов будет отсрочено до 1 августа. Уже не 9 июля. Они отправляют кому-то письма. Поэтому это такой договорняк. Ничего определенного не будет. Это мое мнение", — считает Клочок.

Затронет ли это Россию

"У них (США и РФ) торговый оборот на 3,5 миллиарда. Это ничто. Даже если бы тарифы ввели, то это мало бы как отразилось на России", — резюмировал он.

Что такое БРИКС

БРИКС — это межправительственное объединение стран, которые стремятся укрепить политическое и экономическое взаимодействие вне западного доминирования. Организация была основана в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Взаимодействие стран в рамках БРИК началось в сентябре 2006 года: по инициативе президента России Владимира Путина "на полях" сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась первая встреча глав внешнеполитических ведомств в формате БРИК.

Саммит БРИКС 2024

Изначально группа состояла из пяти государств — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. С 2024 года в неё также вошли Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Иран, Египет и Эфиопия, так что сейчас объединение насчитывает десять стран.

Итого: БРИКС — альянс, созданный для укрепления позиций стран-членов на международной арене и противостояния США и Западной Европе. Со стороны Путина платформа часто используется для продвижения антизападной риторики, особенно в контексте санкций и войны с Украиной. В своих выступлениях Путин рассказывает об организации как об альтернативе "Большой семерке". Например, накануне в обращение по видеосвязи он в очередной раз заявил об уходе в прошлое "однополярной системы международных отношений, обслуживавшей интересы так называемого золотого миллиарда".

Напомним, ранее мы писали о том, что у Трампа спросили, поможет ли он Украине так, как Израилю.