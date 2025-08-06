Отакої: Трамп погрожує світовим фармкомпаніям монструозними митами на ліки

Трамп хоче повернути виробництво фармацевтичної продукції до США

Президент США Дональд Трамп виступив із погрозою запровадити на ліки, які імпортуються до США, мита у розмірі до 250%. Таким чином Трамп хоче повернути виробництво фармацевтичної продукції до Сполучених Штатів.

Про це Трамп заявив в інтерв’ю американському телеканалу CNBC. Президент запевнив, що його наміри серйозні: так, спочатку буде запроваджене не дуже велике мито, як попередження.

"Ми запровадимо спочатку невелике мито на фармацевтику. Але за рік, максимум за півтора, воно зросте до 150%, а потім до 250%, бо ми хочемо, щоб ліки вироблялися в нашій країні", – заявив Трамп.

Американське видання The Hill пише, що інтерв'ю Трамп дав ще 4 серпня, але фармацевтичні компанії вже почали активно реагувати на погрози мит. Вони розгортають інвестиції у фармацевтику в США. Зокрема, відома компанія AstraZeneca заявила, що вкладе у розширення американських потужностей не менше 50 мільярдів доларів.

Також про інвестиції заявили компанії Johnson & Johnson та Eli Lilly. Перша інвестує у науково-дослідні розробки в США не менше 55 мільярдів доларів, а друга планує побудувати в США чотири нові підприємства, витративши на це 27 мільярдів.

Нагадаємо, що 1 серпня Трамп підписав указ про встановлення мит для більшості торгівельних партнерів США. Нові мита торкнуться десятків країн світу, але не зачеплять Китай та Росію. Діяти вони почнуть з 7 серпня.

Окрім цього, в адміністрації Трампа вперше відкрито звинуватили Індію в тому, що вона фінансує російську війну проти України. Нью-Делі, заявили у Трампа, робить це шляхом закупівлі нафти у російського режиму. Тому Індія отримає покарання — з 1 серпня вона платить 25% мита на експорт, і це без урахування штрафних санкцій за торгівлю з росіянами.