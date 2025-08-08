В Білому домі вже почали організацію зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна, – ЗМІ

Трамп відкритий до зустрічей як з президентом України, так і з російським правителем, заявили у Білому домі

У Білому домі вже відреагували на вимогу президента США Дональда Трампа, та активно готують тристоронню зустріч. За задумом Трампа, окрім нього там будуть президент України Володимир Зеленський та російський правитель Володимир Путін.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на власні джерела в адміністрації Трампа. Переговори можуть пройти вже наступного тижня, місце проведення поки що не визначене.

Спікер Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що Трамп відкритий до зустрічей як з президентом України, так і з російським правителем. Щоправда, вона не уточнювала, буде це тристороння зустріч, або дві двосторонні.

"Як заявив президент Трамп учора, росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і президент відкритий для цієї зустрічі. Президент Трамп хотів би зустрітися як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським, бо він хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася. Білий дім опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей, і деталі будуть надані у відповідний час" Спікер Білого дому Керолайн Левітт

Зазначимо, що 7 серпня російський правитель заявив, що не має нічого проти зустрічі з Володимиром Зеленським, якщо для цього будуть створені умови. Одним із можливих місць для такої зустрічі Путін назвав ОАЕ, президента якої Заїда Аль Нахайяна він вважає "другом Росії".

Паралельно із цим в Кремлі запустили фейк про те, що зустріч із Трампом нібито вже погодили із Білим домом. У Білому домі негайно спростували цю заяву, зазначивши, що з Кремлем питання зустрічі двох президентів ніхто не обговорював.

Також Трамп спростував інформацію ЗМІ про те, що заради зустрічі з ним Путіну спочатку доведеться зустрітися з президентом Зеленським. При цьому американський президент підтвердив, що термін припинення вогню для Путіна залишається чинним — 8 серпня.