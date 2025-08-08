Трамп опроверг ультиматум Путину по поводу встречи с Зеленским и сказал, чего ждет от Кремля

Трамп отметил, что крайний срок для Путина относительно его согласия на прекращение огня остается в силе.

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что ради встречи с ним российскому правителю Владимиру Путину сначала придется встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также Трамп подтвердил, что срок прекращения огня для Путина остается в силе — 8 августа.

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами. В частности, на вопрос журналистов относительно "ультиматума" Путину о встрече с Зеленским Трамп кратко ответил "нет", подтвердив, что это неправда.

Также Трамп отметил, что крайний срок для Путина по его согласию на прекращение огня остается в силе. Репрессивные меры против российского режима зависят от того, что скажет российский правитель.

"Это будет зависеть от него. Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него… Я очень разочарован" Дональд Трамп

В Государственном департаменте США при этом чуть раньше не стали отвечать, правда ли Трамп выдвинул Путину ультиматум по поводу встречи с Зеленским. Там попросили журналистов задавать вопросы непосредственно Белому дому.

"Наша конечная цель — завершить этот конфликт, посадить стороны за стол переговоров, достичь перемирия и установить долгий и крепкий мир" Заместитель спикера Госдепартамента Томми Пигот.

Отметим, что 7 августа российский правитель заявил, что не имеет ничего против встречи с Владимиром Зеленским, если для этого будут созданы условия. Одним из возможных мест для такой встречи Путин назвал ОАЭ, президента которой Заида Аль Нахайяна считает "другом России". Со своей стороны уже известно, что Трамп требует от своей команды как можно быстрее спланировать встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским правителем Владимиром Путиным. Президент США хочет провести их уже на следующей неделе.

Кроме того, в Кремле запустили фейк о том, что встречу с Трампом якобы уже согласовали с Белым домом. В Белом доме немедленно опровергли это заявление, отметив, что с Кремлем вопрос об встрече двух президентов никто не обсуждал.