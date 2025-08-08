Трамп спростував ультиматум Путіну щодо зустрічі із Зеленським та сказав, чого чекає від Кремля

Трамп зазначив, що крайній термін для Путіна щодо його згоди на припинення вогню залишається чинним

Президент США Дональд Трамп спростував інформацію про те, що заради зустрічі з ним російському правителю Володимиру Путіну спочатку доведеться зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Також Трамп підтвердив, що термін припинення вогню для Путіна залишається чинним — 8 серпня.

Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами. Зокрема на питання журналістів щодо "ультиматуму" Путіну про зустріч із Зеленським Трамп коротко відповів "ні", підтвердивши, що це неправда.

Також Трамп зазначив, що крайній термін для Путіна щодо його згоди на припинення вогню залишається чинним. Репресивні заходи проти російського режиму залежать від того, що скаже російський правитель.

"Це буде залежати від нього. Подивимося, що він скаже. Це буде залежати від нього… Я дуже розчарований" Дональд Трамп

В Державному департаменті США при цьому трохи раніше не стали відповідати, чи правда Трамп висунув Путіну ультиматум щодо зустрічі із Зеленським. Там попросили журналістів ставити питання безпосередньо Білому дому.

"Наша кінцева мета — завершити цей конфлікт, посадити сторони за стіл переговорів, досягти перемир'я і встановити довгий і міцний світ" Заступник спікера Держдепартаменту Томмі Пігот.

Зазначимо, що 7 серпня російський правитель заявив, що не має нічого проти зустрічі з Володимиром Зеленським, якщо для цього будуть створені умови. Одним із можливих місць для такої зустрічі Путін назвав ОАЕ, президента якої Заїда Аль Нахайяна він вважає "другом Росії". Зі свого боку, вже відомо, що Трамп вимагає від своєї команди якнайшвидше спланувати зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та російським правителем Володимиром Путіним. Президент США хоче провести їх вже наступного тижня.

Окрім цього, у Кремлі запустили фейк про те, що зустріч із Трампом нібито вже погодили із Білим домом. У Білому домі негайно спростували цю заяву, зазначивши, що з Кремлем питання зустрічі двох президентів ніхто не обговорював.