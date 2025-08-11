Туреччину знову сколихнув потужний землетрус. Є загиблий та постраждалі (фото, відео)

Землетрус прокоментував президент Туреччини Реджеп Ердоган

Землетрус в Туреччині стався 10 серпня у провінції Баликесір. Спершу була магнітуда в 6,1, а потім в 4,6 бала за шкалою Ріхтера. Внаслідок стихійного лиха є постраждалі та руйнування.

Про це повідомляє CNN Turk. За даними державних служб, землетрус стався на глибині приблизно в 11 кілометрів.

Поштовхи від нього відчули у провінціях Маніса, Ізмір, Ушак та Бурса, деякі афтершоки дійшли навіть до Стамбула, за десятки кілометрів від епіцентру.

Губернатор провінції Баликесір Ахмет Акин заявив про руйнування на кількох локаціях. Поки що не повідомлялося про "важких" постраждалих, або загиблих, деяка кількість людей отримала несильні травми та поранення. Шестеро людей врятовані з-під завалів.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая казав, що рятувальні служби вже працюють на місцях, відправлено аварійно-рятувальні бригади. За даними видання CNN Turk, внаслідок вибуху постраждало 29 людей, є один загиблий.

"У нас 29 поранених. Серед них немає серйозних травм. У цій будівлі завершено пошуково-рятувальні роботи. У 16 сільських районах є зруйновані будівлі. 12 з них покинуті, а четверо залишилися живими. Наші громадяни, які проживали в цих будинках, врятувалися власними силами. У 61 сільському районі немає зруйнованих будинків, окрім цих зруйнованих. Там, де ми зараз проводимо пошуково-рятувальні роботи, немає зруйнованих будівель", – сказав він.

Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD) у Турції випустило попередження. Місцевих мешканців просять не заходити до будівель, особливо до тих, які отримали пошкодження під час землетрусу.

В адміністрації Стамбула заявили, що руйнувань та постраждалих не фіксували. Хоча місто відчуло кілька афтершоків у 3,1 та 3,6 бала після землетрусу.

Землетрус прокоментував президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він запевнив, що ведеться ліквідація наслідків стихійного лиха.

"Висловлюю співчуття всім нашим громадянам, які постраждали від землетрусу, що стався в Баликесірі та відчувався також у навколишніх провінціях", — сказав він.

