Трамп унизил Путина, пригласив его на Аляску: как регион достался американцам

Россия не смогла бы удержать отдаленный регион

В пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с Владимиром Путиным в штате Аляска. В сети же отметили, что это место может быть воспринято Кремлем как унижение.

К примеру, такое мнение разделяет политолог Олег Саакян, хотя и призывает не особо тому радоваться. В интервью изданию "Лига" он сравнил это со "стеклянными бусами" — безделушками, за которые колонизаторы покупали у аборигенов ценные ресурсы.

"Проблема в том, что за эти стеклянные бусы унижения Россия возьмет что-то другое. И в этом беда. Когда делают такие символичные шаги и на них идет другая сторона, у меня всегда вопрос: а что она за это получила?" Олег Саакян

В то же время журналист Александр Невзоров напомнил, что для России захват Аляски был кровавым, а продали ее за копейки. Кроме того, он отметил, что как ни крути, но Аляска является американской территорией и таким саммитом Трамп показывает Путину "кто в доме хозяин".

Как Аляска оказалась у США

Как известно, россияне открыли Аляску в 1732 году и находилась под контролем России до 1867 года, когда ее продали американцам.

В 1802 году из-за чрезмерного промысла тюленей и каланов, а также из-за союза россиян с племенами алеутов и эскимосов, вожди племен индейцев-тлинкитов устроили серию налетов на российские поселения. Столкновения с длительными перерывами продолжались до 1818 года и за это время были сожжены две крепости и убито 45 россиян и около 230 союзных им туземцев.

В конечном итоге тлинкиты не смогли изгнать колонизаторов со своих земель, а россияне были вынуждены заключить мир по индейским обычаям и затормозили экспансию на юго-восток.

Воины тлинкиты

Необходимость продажи возникла позже, во времена Крымской войны 1853-1856 годов, когда в Москве поняли, что восточные регионы являются полностью незащищенными от возможных атак. Кроме того, экономика послевоенной страны находилась не в лучшем состоянии, а потому Министерство финансов предложило продать Аляску американцам, чтобы не терять ее бесплатно.

В конечном итоге 1,5 миллиона квадратных километров территории была продана за 7,2 миллиона долларов в золотом эквиваленте. То есть 1 квадратный километр обошелся США в почти в 5 долларов (по нынешнему курсу это было бы чуть больше 100 долларов за квадратный километр). Для сравнения, трехэтажное здание окружного суда в центре Нью-Йорка обошлось американскому казначейству дороже.

Регион оставался депрессивным до 1896 года, когда там обнаружили огромные залежи золота, что привело к так называемой "Золотой лихорадке" и массовому приезду новых поселенцев.

Продажа Аляски

Напомним, представители Украины, США и Европы собрались на заседание перед встречей Трампа и Путина. Украина и НАТО обеспокоены тем, что Трамп может принять предложения Путина за спиной союзников.