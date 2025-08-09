Названы дата и место встречи Трампа с Путиным: Зеленский тоже может там оказаться

В выборе места для встречи с Путиным есть своеобразный символизм

Президент США Дональд Трамп огласил дату и место встречи с российским правителем Владимиром Путиным. Встреча пройдет 15 августа, а местом ее проведения неожиданно избрали штат Аляска — единственное место в США, где существует граница с Россией.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, который процитировал заявление Трампа в соцсетях. Трамп, кстати, назвал эту встречу "очень ожидаемой".

"Очень ожидаемая встреча между мной, как президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом России Владимиром Путиным, состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в Великом штате Аляска. Более подробные детали будут дальше. Спасибо за внимание к этому вопросу!" Президент США Дональд Трамп

В Кремле уже поспешили подтвердить это заявление Трампа. А помощник российского правителя Юрий Ушаков попытался объяснить, почему для проведения встречи выбрали именно Аляску, находящуюся буквально у "черта на рогах".

"Россия и США — близкие соседи, поэтому вполне логично, что встреча Путина и Трампа состоится на Аляске", — заявил он.

Между тем, американский телеканал CBS News сообщил со ссылкой на собственные источники, что полететь на Аляску может и президент Украины Владимир Зеленский. Такой вариант всерьез обсуждается.

"Планирование саммита в следующую пятницу (15 августа, — ред.) все еще неопределенно, и что все еще возможно, что президент Украины Владимир Зеленский может быть определенным образом вовлечен в него", — говорится в сообщении.

Что известно о штате Аляска

Аляска, также известная как "Последний рубеж" и "Территория северного солнца" — самый большой по территории, самый северный и наименее заселенный штат США в северо-западной части Северной Америки. Это единственное место, где США имеют границу с Россией: он проходит по воде Берингова пролива. С другой стороны Аляска граничит с Канадой.

В выборе Аляски как места для встречи с Путиным есть своеобразный символизм. До 1867 года Аляска принадлежала Российской Империи, но царь Александр II разрешил продать полуостров американцам за 7,2 млн. долларов золотом. Полноценным штатом Аляска стала только в 1959 году — спустя почти сто лет после приобретения. После 2022 года в России ряд пропагандистов начал заявлять, что после Украины, мол, нужно отобрать Аляску у Соединенных штатов, потому что она "всегда была русской". Однако эти заявления никогда не выходили за пределы обычной "ура-пропаганды".

Напомним, что перед тем, как озвучить место встречи с Путиным, Трамп выступил после подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и сделал очередные "гениальные" заявления о войне Украины и России. Среди них — перл о том, что российский правитель Владимир Путин "хочет мира", и заявление, что Украину и Россию ждет "обмен территориями".

Напомним, возможная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может обернуться рисками именно для Украины, а не для России. Эксперты предупреждают, что вместо усиления давления на Кремль переговоры могут сместить фокус на уступки со стороны Киева.

Больше читайте в публикации: "Трамп имеет нездоровое увлечение Путиным", — на Западе озвучили прогнозы и риски по поводу исторической встречи".