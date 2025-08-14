Бросались ракетами и угрожали пистолетом. В Сербии не утихают протесты, жестоко вмешалась полиция (фото, видео)

Местные СМИ сообщают об ужасном отношении полиции

Протесты в Сербии продолжаются с 12 августа. Противники и сторонники сербского правительства сошлись в противостоянии после более чем девяти месяцев непрерывных протестов против президента Александра Вучича.

Об этом сообщает местное издание Al Jazeera. Стоит отметить, что столкновения начались во Врбасе, северо-западнее столицы Белграда. Там полиция разделила две группы у местного офиса правящей Сербской партии.

В среду вечером, 13 августа, сторонники президента и антиправительственные демонстранты бросали друг в друга сигнальные ракеты и другие предметы в северном городе Нови-Сад, что заставило полицию вмешаться. Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что в результате акций протеста 15 полицейских пострадали.

По словам главы МВД, произошла "ужасная атака на государство, на граждан, имеющих другую политическую позицию, и на полицию".

Дачич подчеркнул, что полиция применяет "минимальные меры принуждения" для защиты правопорядка и призвал протестующих покинуть улицы.

В то же время сербские СМИ публикуют фото и видео, свидетельствующие о превышении "мер принуждения" со стороны полиции.

Сербские паблики распространяют фотографию, на которой полицейский жестоко бьет дубинкой женщину.

Также демонстрируется видео, на котором в лагере поклонников власти один из сербских "титушек" угрожает протестующим пистолетом.

Особенно жестким, по данным СМИ, стало противостояние в Нови-Саде, где основная акция проходила у офисов правящей Сербской прогрессивной партии. Митингующие массово использовали пиротехнику и требовали досрочных выборов.

По информации президента Александра Вучича, во время протестов в стране пострадали более 60 человек. Сам Вучич прибыл на место одного из митингов своих поклонников в Белграде перед зданием Скупщины Сербии и выступил с очередным заявлением:

"Гражданской войны в Сербии не будет, как не будет и милости для хулиганов и бандитов. Страшные вещи происходят сегодня вечером в Нови-Саде, и они продолжаются, но когда вы демонстрируете волю и желание решать дела миром, терпением и выдержкой — в конце концов наступает согласие. И Сербия в этом. Сербия в этом. края палаточного городка. Пришли люди, и я пришел, чтобы быть с народом, который защищает свое, ни на кого не нападает. Пришли люди, и я пришел, чтобы быть с народом, защищающим свое, ни на кого не нападающим. Сейчас как никогда нужно слушать, понимать друг друга и никого не ненавидеть", — говорится в сообщении.

Что предшествовало протестам

Протесты в Сербии начались в ноябре 2024 года, после того, как в северном городе Нови-Сад обрушился навес железнодорожного вокзала, в результате чего погибли 16 человек. Это вызвало бурные обвинения в коррупции в государственных инфраструктурных проектах. На улицы вышли студенты.

Президент Сербии, другие члены правительства и проправительственные СМИ неоднократно называли протестующих "террористами", хотя протесты были преимущественно мирными.

Во главе с университетскими студентами протестующие требовали от Вучича назначить досрочные парламентские выборы, но тот отказывается это сделать.

В январе Вучич не исключил проведение досрочных выборов, но позже и одного условия.

