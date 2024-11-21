Сербия пожаловалась на Украину из-за флага (фото)

Украинские фанаты вывесили баннер, который не понравился сербам

Сборная Украины по футболу выполнила задачу-минимум — сохранила прописку в дивизионе B Лиги наций. Это произошло после того, как украинские футболисты обыграли Албанию в матче 6-го тура (2:1).

На этом поединке украинские и албанские болельщики скандировали антисербские кричалки. Об этом сообщает GSP.

Сербский футбольный союз пожаловался в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на поведение болельщиков во время матча Албания – Украина. Сербы также не довольны тем, что на трибунах развесили российский и сербский флаги с надписью: "К черту вас, оккупанты". УЕФА пока никак не отреагировал на ситуацию.

Сербский и российский триколор на трибунах в Тиране

Полный видеообзор матча Албания — Украина

Напомним, сборная Украины выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете. Примечательно, что за место в Лиге А украинцы могут сыграть именно с Сербией. Среди других потенциальных соперников — Шотландия, Бельгия и Венгрия. Матчи плей-офф пройдут 20 и 23 марта 2025 года.

Отметим, в первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1).