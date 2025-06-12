Президент Сербии предложил неожиданную помощь Украине

Белград обещает гуманитарную поддержку

Сербия готова помочь Украине с восстановлением поврежденных российским вторжением городов. Кроме того, она не признает оккупированные территории частью России.

Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич во время выступления на саммите "Украина — Юго-Восточная Европа" в Одессе 11 июня. По его словам, Киев может рассчитывать на поддержку в гуманитарной сфере, а также в поддержке территориальной целостности.

"От имени моей страны могу сказать, что Сербия будет оставаться твердой и непреклонной в соблюдении Устава ООН и международного права, предусматривающего защиту территориальной целостности стран, признанную ООН как важнейшую. Мы всегда за это выступали и, как я уже сказал, будем оставаться непоколебимыми", — сказал Вучич.

Президент Сербии также добавил, что намерен развивать двустороннее сотрудничество с Украиной и готов предложить помощь своей страны для восстановления одного или двух городов, или "небольшого региона".

"Думаю, для украинцев это было бы проявлением помощи", — сказал он.

Стоит отметить, что для Вучича это был первый визит в Украину. Несмотря на прочные связи с Россией, он в последние годы пытается улучшить отношения с Киевом, а сербские военные заводы даже занимались производством боеприпасов, которые через европейских посредников попадали в руки ВСУ.