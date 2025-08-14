Кидались ракетами та погрожували пістолетом. У Сербії не вщухають протести, жорстоко втрутилась поліція (фото, відео)

Місцеві ЗМІ повідомляють про жахливе ставлення поліції

Протести у Сербії тривають з 12 серпня. Противники і прихильники сербського уряду зійшлися в протистоянні після більш ніж дев'яти місяців безперервних протестів проти президента Олександра Вучича.

Про це повідомляє місцеве видання Al Jazeera. Варто зазначити, що сутички почалися у Врбасі, на північний захід від столиці Белграда. Там поліція розділила дві групи біля місцевого офісу правлячої Сербської партії.

У середу ввечері, 13 серпня, прихильники президента й антиурядові демонстранти кидали одне в одного сигнальні ракети та інші предмети в північному місті Нові-Сад, що змусило поліцію втрутитися. Міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич повідомив, що внаслідок акцій протесту 15 поліцейських постраждали.

За словами глави МВС, відбулася "жахлива атака на державу, на громадян, які мають іншу політичну позицію, і на поліцію".

Дачич наголосив, що поліція застосовує "мінімальні заходи примусу" для захисту правопорядку, та закликав протестувальників залишити вулиці.

Водночас сербські ЗМІ публікують фото й відео, що свідчать про перевищення "заходів примусу" з боку поліції.

Сербські пабліки поширюють фотографію, на якій поліцейський жорстоко б’є кийком жінку.

Також демонструється відео, на якому в таборі прихильників влади один із сербських "тітушок" погрожує протестувальникам пістолетом.

Особливо жорстким, за даними ЗМІ, стало протистояння в Нові-Саді, де основна акція проходила біля офісів правлячої Сербської прогресивної партії. Мітингарі масово використовували піротехніку та вимагали дострокових виборів.

За інформацією президента Александра Вучича, під час протестів у країні постраждало понад 60 людей. Сам Вучич прибув на місце одного з мітингів своїх прихильників у Белграді перед будівлею Скупщини Сербії та виступив із черговою заявою:

"Громадянської війни в Сербії не буде, як не буде і милості для хуліганів і бандитів. Страшні речі відбуваються сьогодні ввечері в Нові-Саді, і вони тривають, але коли ви демонструєте волю та бажання вирішувати справи миром, терпінням і витримкою — зрештою настає згода. І Сербія в цьому не поступиться. Ось я перед Скупщиною Сербії, на краю наметового містечка. Прийшли люди, і я прийшов, щоб бути з народом, який захищає своє, ні на кого не нападає. Зараз, як ніколи, потрібно слухати, розуміти одне одного й нікого не ненавидіти", — йдеться у повідомленні.

Що передувало протестам

Протести в Сербії почалися у листопаді 2024 року, після того, як у північному місті Нові-Сад обвалився навіс залізничного вокзалу, внаслідок чого загинули 16 осіб. Це викликало бурхливі звинувачення в корупції у державних інфраструктурних проектах. На вулиці вийшли студенти.

Президент Сербії, інші урядовці та проурядові ЗМІ неодноразово називали протестувальників "терористами", хоча протести були переважно мирними.

На чолі з університетськими студентами, протестувальники вимагали від Вучича призначити дострокові парламентські вибори, але той відмовляється це зробити.

У січні Вучич не виключив проведення дострокових виборів, але пізніше та однієї умови.

