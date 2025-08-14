В Сербии протесты разгорелись с новой силой: в ход пошли "титушки" (видео)

После столкновений людей становится еще больше

В Сербии не стихают протесты, а между демонстрантами и "титушками" уже произошли столкновения. Накануне в городе Врбас на севере страны десятки людей получили ранения и травмы в ходе их противостояния. Применение насилия со стороны полицейских было зафиксировано и в ряде других городов.

По данным Danas, акция под названием "Сербия, проснись" проходит в основных городах страны. В некоторых из них офисы правящей "Прогрессивной партии" (SNS) закидали яйцами и камнями.

Нынешнее обострение связано со столкновениями между демонстрантами и "правительственными активистами" в Врбасе, разнимать их пришлось полицейским. Из-за этого пострадали не менее 50 человек, среди которых 16 силовиков.

Демонстранты в основном являются студентами, которые координируют свои действия через студенческие каналы. Новые акции были анонсированы во многих крупных городах, в том числе и в Белграде. Оценки масштабов в СМИ не дают, говоря лишь, что людей собралось "тысячи".

Сторонники президента неоднократно кидали файеры в протестующих, а на улицы вывели полицию, чтобы предотвратить беспорядки.

Демонстранты требуют проведения досрочных парламентских выборов, а также отставки министра внутренних дел, президент в этом отказал и назвал демонстрантов "бандитами".

Протесты в Сербии с разной активностью длятся с ноября прошлого года, когда в городе Нови-Сад обрушился навес железнодорожного вокзала, из-за чего погибло 16 человек. После этого прозвучали обвинения в масштабных коррупционных схемах на государственных инфраструктурных проектах. Всего в протестах с того времени участвовали сотни тысяч человек.