Брат Брижит появлялся на публике, но есть догадки, что это просто подставный человек

В мире есть множество конспирологических теорий, одна из которых касается того, что Брижит Макрон была рождена мужчиной. Есть свидетельства, по которым первая леди Франции — это ее брат Жан-Мишель Тронье, который сменил пол и стал женщиной.

Об этом заявила Кэндис Оуэнс – американская общественная активистка. "Телеграф" решил выяснить, что известно о загадочном брате Брижит Макроне.

У сети нет много снимков Брижит Макрон в молодости. Как заявила активистка, на одном из немногих фото французской первой леди в юности, на самом деле изображена не она, а ее дочь от первого брака – Тиффани Озьер.

Брижит Макрон в юности

Еще в 2021 году "независимая журналистка" Наташа Рэй заявила о "государственной лжи" и "мошенничестве, которые она якобы разоблачила. Женщина в течение трех лет проводила исследования и установила, что Брижит Макрон родилась мужем, по имени Жан-Мишель, а имени Брижит Тронье (девчонка пьет). А мужчина, который является братом первой леди, на самом деле и есть ею, просто он изменил пол и имя.

Снимок брата Брижит Макрон и самая первая леди Франции

Что известно о брате Брижит Макрон

Несмотря на все теории, Жан-Мишель Тронье действительно существует. Он был упомянут во французском реестре рождений в 1945 году. По данным из местных архивов, он является старшим братом Брижит Макрон, родившейся в 1953 году.

Жан Тронье появлялся на публичных мероприятиях и был рядом с семьей президента Франции. Однако теоретики заговора утверждают, что "это подставное лицо" или "двойник". Однако доказательств своих версий они не дают.

Жан-Мишель Тронье на инаугурации Эммануэля Макрона

В сети есть информация, что Жан-Мишель – юрист. Он избегает публичности и не дает никаких комментариев для СМИ, что кажется подозрительным фактом для теоретиков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о родителях Эммануэля Макрона. Мама президента Франции старше Брижит всего на 3 года.