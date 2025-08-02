Мама Макрона старше Брижит всего на три года: как выглядят родители президента Франции (фото)

Родители будущего президента не одобряли его роман с учительницей

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который в юности влюбился в замужнюю учительницу, является самым старшим из троих детей в семье. Его родители — оба врачи, прожившие в браке почти 30 лет.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит отец и мама президента Франции и что о них известно. Мы узнали некоторые подробности.

Как выглядят родители Эмманюэля Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон вырос в интеллигентной семье, где карьера и образование всегда занимали особое место. Его отец, Жан-Мишель Макрон — известный нейролог и профессор Университета Пикардии. Мать, Франсуаза Ногес, также работала врачом и консультантом в системе социального страхования.

Эмманюэль Макрон вырос в семье врачей, Фото: Getty Images

Родители лидера Франции стараются вести закрытый образ жизни. В 1976 году они потеряли своего первенца, после чего у них родилось трое детей: Эмманюэль (1977), Лоран (1979) и Эстель (1982).

Эмманюэль Макрон вместе с родителями, сестрой и братом

Семья жила в Амьене и была типичной французской буржуазной парой с уклоном в гуманитарные ценности. Эмманюэль с детства проявлял интерес к литературе, театру, философии, и родители поддерживали его увлечения. Но в подростковом возрасте их старший сын сделал выбор, который перевернул их привычный уклад.

Когда Макрону было всего 15, он влюбился в свою преподавательницу литературы и руководительницу школьного театра — Брижит Тронье, которая старше его на 24 года. Отношения между ними завязались в стенах католического лицея в Амьене. На тот момент Брижит была замужем и воспитывала троих детей.

Родители Макрона были против его романа с Брижит, Фото: Getty Images

В интервью Le Point мама президента Франции Франсуаза Ногес рассказала, что 15-летний Макрон много времени проводил дома у Брижит, но родители полагали, что он встречается с ее дочерью Лоранс, его одноклассницей.

Когда правда всплыла наружу, отец и мать Макрона были шокированы. Жан-Мишель Макрон настоял на том, чтобы перевести сына учиться в Париж, надеясь, что расстояние положит конец его странной привязанности к учительнице.

Родители президента Франции

Более того, родители приходили к самой Брижит и просили, чтобы она оставила их сына в покое.

"Она сказала, что ничего не может нам обещать. Единственное, о чем мы ее тогда попросили – дать возможность сыну получить образование и не мешать строить ему карьеру"

Но несмотря на сопротивление семьи, Эмманюэль остался верен своей любви к Брижит и в 2007 году женился на ней. Вскоре отношения родителей и невестки стали более мягкими, хотя мама Макрона очень жаль, что ее сын никогда не познает радости отцовства.

Эмманюэль Макрон вместе с мамой

По словам Франсуазы Ногес, она не воспринимает Брижит как невестку, а скорее, как своего друга, потому что у них похожие интересы и приоритеты. Отметим, что маме Эмманюэля Макрона, как и его отцу, сейчас 75 лет, а его супруге Брижит — 72 года, то есть они почти одногодки.

Родители Макрона прожили в браке почти 30 лет, затем развелись

Известно, что в 2006 году родители Макрона развелись и его отец Жан-Мишель вскоре женился второй раз на психиатре Элен Жоли, которая родила ему сына Габриэля.

Семья Эмманюэля Макрона

"Телеграф" писал ранее, что фотография молодой Брижит Макрон, возможно, фейк. Появились неожиданные подробности.