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Мама Макрона старше Брижит всего на три года: как выглядят родители президента Франции (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
Что известно о родителях Макрона Новость обновлена 02 августа 2025, 15:16
Что известно о родителях Макрона. Фото Коллаж "Телеграфа", фото Getty Images

Родители будущего президента не одобряли его роман с учительницей

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который в юности влюбился в замужнюю учительницу, является самым старшим из троих детей в семье. Его родители — оба врачи, прожившие в браке почти 30 лет.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит отец и мама президента Франции и что о них известно. Мы узнали некоторые подробности.

Как выглядят родители Эмманюэля Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон вырос в интеллигентной семье, где карьера и образование всегда занимали особое место. Его отец, Жан-Мишель Макрон — известный нейролог и профессор Университета Пикардии. Мать, Франсуаза Ногес, также работала врачом и консультантом в системе социального страхования.

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон вырос в семье врачей, Фото: Getty Images

Родители лидера Франции стараются вести закрытый образ жизни. В 1976 году они потеряли своего первенца, после чего у них родилось трое детей: Эмманюэль (1977), Лоран (1979) и Эстель (1982).

Эмманюэль Макрон в молодости
Эмманюэль Макрон вместе с родителями, сестрой и братом

Семья жила в Амьене и была типичной французской буржуазной парой с уклоном в гуманитарные ценности. Эмманюэль с детства проявлял интерес к литературе, театру, философии, и родители поддерживали его увлечения. Но в подростковом возрасте их старший сын сделал выбор, который перевернул их привычный уклад.

Когда Макрону было всего 15, он влюбился в свою преподавательницу литературы и руководительницу школьного театра — Брижит Тронье, которая старше его на 24 года. Отношения между ними завязались в стенах католического лицея в Амьене. На тот момент Брижит была замужем и воспитывала троих детей.

Эмманюэль Макрон и Брижит Макрон
Родители Макрона были против его романа с Брижит, Фото: Getty Images

В интервью Le Point мама президента Франции Франсуаза Ногес рассказала, что 15-летний Макрон много времени проводил дома у Брижит, но родители полагали, что он встречается с ее дочерью Лоранс, его одноклассницей.

Когда правда всплыла наружу, отец и мать Макрона были шокированы. Жан-Мишель Макрон настоял на том, чтобы перевести сына учиться в Париж, надеясь, что расстояние положит конец его странной привязанности к учительнице.

Родители президента Франции
Родители президента Франции

Более того, родители приходили к самой Брижит и просили, чтобы она оставила их сына в покое.

"Она сказала, что ничего не может нам обещать. Единственное, о чем мы ее тогда попросили – дать возможность сыну получить образование и не мешать строить ему карьеру"

Но несмотря на сопротивление семьи, Эмманюэль остался верен своей любви к Брижит и в 2007 году женился на ней. Вскоре отношения родителей и невестки стали более мягкими, хотя мама Макрона очень жаль, что ее сын никогда не познает радости отцовства.

Эмманюэль Макрон вместе с мамой
Эмманюэль Макрон вместе с мамой

По словам Франсуазы Ногес, она не воспринимает Брижит как невестку, а скорее, как своего друга, потому что у них похожие интересы и приоритеты. Отметим, что маме Эмманюэля Макрона, как и его отцу, сейчас 75 лет, а его супруге Брижит — 72 года, то есть они почти одногодки.

Родители Макрона
Родители Макрона прожили в браке почти 30 лет, затем развелись

Известно, что в 2006 году родители Макрона развелись и его отец Жан-Мишель вскоре женился второй раз на психиатре Элен Жоли, которая родила ему сына Габриэля.

Семья Эмманюэля Макрона
Семья Эмманюэля Макрона

"Телеграф" писал ранее, что фотография молодой Брижит Макрон, возможно, фейк. Появились неожиданные подробности.

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#Франция #Семья #Родители #Эммануэль Макрон #Брижит Макрон