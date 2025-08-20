В Газе началось наступление Израиля: ЦАХАЛ планирует захватить одноименный город

Операция по захвату города Газа получила название "Колесницы Гидеона 2"

Армия обороны Израиля 20 августа после одобрения кабинета и министра обороны начала масштабную наступательную операцию на город Газа — "сердце" одноименного сектора. Войска уже взяли под контроль окраины города, планируется дальнейшее продвижение.

Об этом сообщило израильское издание The Jerusalem Post со ссылкой на спикера армии, бригадного генерала Эфраима Дефрина. Генерал подтвердил начало наступления и отметил, что планируется усилить военные части, проводящие операцию.

В частности, по его словам, планируется до конца недели призвать в армию 60 тысяч резервистов, а к концу августа еще 20 тысяч. Общее количество призванных составит 80 тысяч, что на четверть больше, чем планировалось первоначально. Операция по захвату города Газа получила название "Колесницы Гидеона 2" — отсылка к названию операции по взятию под контроль всего сектора.

Также, по словам Дефрина, ведется работа по эвакуации гражданского населения из Газы. Им оказывается гуманитарная и медицинская помощь в нужном объеме. ХАМАС пытается атаковать израильские войска в разных районах анклава — в частности, на этой неделе группа боевиков пыталась совершить нападение на блокпост ЦАХАЛа в Хан-Юнисе, в результате чего были ранены три солдата Израиля.

Газа – самый большой по размерам город Палестинской автономии, расположенный в одноименном секторе. В городе до начала войны проживало более 590 тысяч человек. Город считается ключевым для удержания всего сектора под контролем.

Напомним, что 17 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала на территории Сектора Газа крупную военную операцию под названием "Колесницы Гедеона". Планируется в рамках первых этапов взять под контроль "стратегические районы" палестинского анклава с последующим полным контролем над регионом. Таким образом, попытки урегулирования, которые предпринимал спецпосланник президента США Дональда Трампа, застройщик Стив Виткофф, завершились фактически ничем.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в течение июня и июля неоднократно заявлял о планах полностью взять под контроль Сектор Газа — несмотря на возмущение со стороны как противников Израиля, так и многих людей внутри страны. В середине августа кабинет безопасности утвердил планы операции, а 20 августа министр обороны страны дал свое одобрение, несмотря на то, что руководитель Генерального штаба ЦАХАЛа выступил против, а в Израиле прошли масштабные протесты против вторжения в Газу и непосредственно самого Нетаньяху.