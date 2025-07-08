Ищут поводы для возобновления ударов: Израиль готовит новую войну против Ирана, пишут СМИ

В Нетаньяхе считают, что Белый дом при определенных условиях поддержит возобновление атак на Иран.

Израиль ведет подготовку к возобновлению войны с Ираном в случае, если Тегеран попытается возобновить свою ядерную программу. При этом Израиль надеется, что его поддержат США, несмотря на то что президент Дональд Трамп заявлял об установлении мира на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудят дальнейшие шаги по Ирану во время ужина в Белом доме.

Нетаньяху, говорят источники, хочет заставить Трампа согласовать с ним позиции относительно возможных переговоров с Ираном о новом "ядерном соглашении", а также заранее отыскать поводы для возобновления ударов по Ирану. У Нетаньяху считают, что Белый дом при определенных условиях поддержит возобновление атак на Иран, особенно если Тегеран попытается вывезти высокообогащенный уран из ядерных объектов или возобновит активную работу над ядерной программой.

Сейчас в Иране, как предполагают США и Иран, примерно 400 килограммов высокообогащенного урана. Он обогащен до уровня 60%, тогда как, для того чтобы начать производство ядерного оружия, нужен уран, обогащенный до 90%. Считается, что эти запасы находятся в изолированном состоянии на поврежденных иранских ядерных объектах. Объекты, отмечается в отчетах, получили сильные повреждения, однако не все запасы Ирана и не вся инфраструктура уничтожена – поэтому разведка наблюдает за ними.

Тем временем 26 июня, после активной 12-дневной войны Ирана с Израилем, в которую включались даже США, иранский лидер аятолла Али Хаменеи вышел в сеть с публичным заявлением по поводу ее завершения Глава Ирана заявил о "победе" несмотря на потерю контроля над собственным небом, массированные прилеты объекты и гибель целого ряда своих силовиков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Трамп не исключил, что Иран имеет дополнительные ядерные объекты. Вашингтон никогда не допустит того, чтобы Тегеран получил собственное ядерное оружие. По данным СМИ, Иран мог приступить к ремонтным работам на обогатительном комплексе в Натанге после ударов США по ядерным объектам. Новые спутниковые фото свидетельствуют о размещении палаток и грузовиков на месте падения бомб. Также восстановительные работы Иран начал на объекте в Фордо – там зафиксировали строителей.

США планируют в рамках возобновления переговоров с Ираном по ядерной программе Тегерана предложить ему ряд бонусов. Вашингтон готов инвестировать большие деньги в развитие иранской мирной ядерной энергетики, а также пойти на ослабление санкций и разблокировать значительную часть замороженных активов страны.