Трамп снова заявил, что войны не было бы, если бы он был президентом Соединенных Штатов на тот момент

Президент США Дональд Трамп вынужден был отвечать на вопросы журналистов, почему он не помогает Украине так, как помогает Израилю. Трамп в ответ заявил, что это неправда – мол, он очень много помогает Киеву.

Во время брифинга для печати на борту самолета Air Force One Трампа спросили, почему США не предоставляет Украине так, как они делают это для Израиля. Трамп сказал, что это не так, а затем снова начал повторять, что полномасштабного вторжения России в Украину вроде бы не было, будь он президентом в 2022 году.

"Я помогаю Украине. Помогаю ей очень много. Это война, которая никогда не должна была начаться. Будь я президентом, у вас не было бы войны с Россией сейчас", — заявил он.

При этом президент США повторил, что недавно имел "очень хороший телефонный разговор" с президентом Украины Владимиром Зеленским. А вот общение с российским правителем Владимиром Путиным оставило Трампа глубоко разочарованным.

Отметим, Трамп стал более реалистичным в своих оценках войны в Украине. Так недавно американский президент признал, что он не способен быстро прекратить боевые действия между Киевом и Москвой. Во время предвыборной кампании американский президент обещал закончить войну через 24 часа, однако позже признал, что это было "преувеличением" и назвал собственное заявление "сарказмом".

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США имеет реальную возможность , включая ракеты Patriot. Его разговор с президентом Владимиром Зеленским 4 июля положительно повлиял на это решение. помощь Украине – бывший телеведущий Пит Хегсет, которому удалось стать министром обороны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США имеет реальную возможность возобновить поставки оружия Украине, включая ракеты Patriot. Его разговор с президентом Владимиром Зеленским 4 июля положительно повлиял на это решение. Сам Трамп подтвердил, что может это сделать, сказав, что не прекращал помощь Украине. Стоит отметить, что Трамп не соврал: по данным СМИ, ответственный за решение прекратить помощь Украине – бывший телеведущий Пит Хегсет, которому посчастливилось стать министром обороны.