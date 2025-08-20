В Газі почався наступ Ізраїлю: ЦАХАЛ планує захопити однойменне місто

Операція із захоплення міста Газа отримала назву "Колісниці Гідеона 2"

Армія оборони Ізраїля 20 серпня після схвалення кабінету та міністра оборони почала масштабну наступальну операцію на місто Газа — "серце" однойменного сектору. Війська вже взяли під контроль околиці міста, планується подальше просування.

Про це повідомило ізраїльське видання The Jerusalem Post із посиланням на спікера армії, бригадного генерала Ефраїма Дефріна. Генерал підтвердив початок наступу та зазначив, що планується посилити військові частини, які проводять операцію.

Зокрема, за його словами, планується до кінця тижня призвати до армії 60 тисяч резервістів, а до кінця серпня — ще 20 тисяч. Загальна кількість призваних сягне 80 тисяч, що на чверть більше, ніж планувалося спочатку. Операція із захоплення міста Газа отримала назву "Колісниці Гідеона 2" — відсилка до назви операції із взяття під контроль всього сектору.

Також, за словами Дефріна, ведеться робота з евакуації цивільного населення з Гази. Їм надається гуманітарна та медична допомога у потрібному обсязі. ХАМАС намагається атакувати ізраїльські війська в різних районах анклаву — зокрема, на цьому тижні група бойовиків намагалася здійснити напад на блокпост ЦАХАЛу в Хан-Юнісі, внаслідок чого було поранено троє солдатів Ізраїлю.

Газа — найбільше за розмірами місто Палестинської автономії, розташоване в однойменному секторі. У місті до початку війни проживало понад 590 тисяч осіб. Місто вважається ключовим для утримання всього сектору під контролем.

Нагадаємо, що 17 травня Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) почала на території Сектору Гази велику військову операцію під назвою "Колісниці Гедеона". Планується в рамках перших етапів взяти під контроль "стратегічні райони" палестинського анклаву з подальшим повним контролем над регіоном. Таким чином, спроби врегулювання, які робив спецпосланник президента США Дональда Трампа, забудовник Стів Віткофф, завершилися фактично нічим.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху впродовж червня та липня неодноразово заявляв про плани повністю взяти під контроль Сектор Гази — попри обурення з боку як противників Ізраїлю, так і багатьох людей всередині країни. В середині серпня кабінет безпеки затвердив плани операції, а 20 серпня міністр оборони країни дав своє схвалення попри те, що керівник Генерального штабу ЦАХАЛу виступив проти, а в Ізраїлі пройшли масштабні протести проти вторгнення в Газу та безпосередньо самого Нетаньяху.