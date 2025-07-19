Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос о последствиях удара Израиля по Сувейде:

Что происходит в Сувейде, Сирия? Краткая сводка (по состоянию на 19 июля 2025 года)

Бедуинские племена массово поперли на Сувейду и, по слухам, уже в городе. Это не внезапный порыв — все из-за глупого вмешательства Израиля и местного бардака.

Разберем, что к чему.

Израильские авиаудары, которые, по их словам, должны были "защитить друзов", лишь расшевелили осиное гнездо. Друзов рассорили между собой: одни хотят с Дамаском дружить, другие нет. Суннитские племена, в свою очередь, ощетинились, потому что восприняли друзские призывы к автономии как пощечину, еще и подогретую израильской поддержкой. В результате, друзские гражданские теперь в большей опасности из-за мести и беженских ссор.

Очевидно, что в подобных конфликтах святых нет. Правительственные войска, бедуины, друзья ополчения — все грешат. Атаки на гражданских, зверства, хаос. Израиль просто подлил бензина в этот огонь. Добавьте к этому дезинформацию. Сказки о "тысячах" погибших сеют панику и делают невозможными переговоры.

Стоит признать, Хикмат аль-Хиджри – главный нарушитель покоя. Этот друзский лидер плюет на перемирие, поддерживает Израиль и раздувает конфликт. Из-за него усилия других друзов и правительства Сирии идут коту под хвост.

Возник вакуум власти. Сирийская армия отступила, чтобы не ссориться с Израилем.

Друзские ополчения (поклонники Хикмата аль-Хиджри) бросились мстить бедуинам, не жалея гражданских. Бедуины ответили контратакой, восполнив пробел в безопасности. Результат – еще больше крови.

Израиль обыграл сам себя. Хотели защитить друзов и заблокировать сирийское правительство у границы, а вместо этого разожгли межконфессиональную рознь и подняли бедуинские племена. Теперь Израиль умоляет сирийские войска вернуться в Сувейду, чтобы навести порядок. Дебилы, *ля.

Что по состоянию на сейчас? Бои не утихают, сообщают о многочисленных погибших. Перемирие висит на волоске. Все призывают к деэскалации, но доверия почти нет.

Источник: публикация Семиволоса в Facebook