Удар Израиля по Генштабу Сирии попал в прямой эфир: видео вирусятся сетью

16 июля израильские силы нанесли мощный авиаудар по зданию Генерального штаба сирийской армии в центре Дамаска. Момент атаки попал в кадр прямого эфира сирийского телевидения, где продолжалось новое включение.

Об этом сообщает "Clash Report". На обнародованных кадрах виден мощный взрыв и последующее возгорание.

Strikes by the Israeli Air Force have now totally destroyed the Ministry of Defense and General Staff Headquarters in the Syrian capital of Damascus. pic.twitter.com/ANa5rG4JTz