Удар Израиля по Генштабу Сирии попал в прямой эфир: видео вирусятся сетью

Тем временем сирийские источники заявляют об израильской атаке на Президентский дворец в столице

16 июля израильские силы нанесли мощный авиаудар по зданию Генерального штаба сирийской армии в центре Дамаска. Момент атаки попал в кадр прямого эфира сирийского телевидения, где продолжалось новое включение.

Об этом сообщает "Clash Report". На обнародованных кадрах виден мощный взрыв и последующее возгорание.

Strikes by the Israeli Air Force have now totally destroyed the Ministry of Defense and General Staff Headquarters in the Syrian capital of Damascus. pic.twitter.com/ANa5rG4JTz — OSINTdefender (@sentdefender) July 16, 2025

Армия обороны Израиля заявила, что ее удары направлены на сирийские правительственные силы, которые, по словам учреждения, участвуют в насилии против друзов — меньшинства, которое еврейское государство обязалось защищать.

Тем временем сирийские источники заявляют об израильской атаке на Президентский дворец в столице.

Вместе с тем появилась информация, что друзы подняли израильские флаги посреди Сувайды.

Что предшествовало боевым действиям

Причиной израильских действий стали события в городе Эс-Сувейда на юге Сирии, где с 13 июля продолжаются вооруженные столкновения между друзами и бедуинскими группировками.

В ответ на это 15 июля в город были введены правительственные войска. По информации сирийского МВД, тогда погибли более 30 человек, еще около сотни — получили ранения.

По прибытии сирийской армии ситуация резко обострилась. Согласно данным Сирийской обсерватории по правам человека, число погибших в регионе уже достигло 248 человек. Шейх Хикмат аль-Хаджри, один из лидеров друзов, публично обвинил правительство в срыве договоренного перемирия и осуществлении авиаударов по жилым кварталам Сувейды. В то же время сирийская армия настаивает, что ее действия — это исключительно "ответ на вооруженные провокации".

15 июля Израиль также предпринял ряд атак на позиции сирийских военных вблизи Эс-Сувейды.

Кроме того, 16 июля зафиксировано напряжение на границе Сирии и оккупированных Израилем Голанских высот. По сообщениям, десятки друзов пытались прорваться на территорию Израиля, в то время как другие, напротив, направлялись в сторону Сирии в знак протеста против действий сирийского режима. По данным The Times of Israel, израильские военные применили слезоточивый газ, чтобы сдержать протестующих и не допустить пересечения границы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Израиль готовится к возможной войне с Ираном в случае возобновления Тегераном ядерной программы в надежде на поддержку США, несмотря на заявления Дональда Трампа о мире на Ближнем Востоке.