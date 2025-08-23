Зеленский был семиклассником, а Свириденко еще ходила в сад: какими были наши политики, когда Украина получила независимость
Некоторые политики уже были взрослыми, а другие еще учились в школе или ходили в детский сад
Совсем скоро украинцы будут отмечать большой государственный праздник — День независимости Украины. Ее провозгласили 24 августа 1991 года. Во время войны с Россией этот день приобрел особое значение для нас всех.
"Телеграф" решил выяснить, какими были известные украинские политики Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юлия Свириденко, Алексей Гончарук и Руслан Стефанчук, когда Украина стал независимой.
Какими были политики, когда Украина стала независимой
Президент Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский, который с 2019 года занимает пост главы государства родился 25 января 1978 года в Кривом Роге. Сейчас ему 47 лет, а в 1991 году будущему президенту было всего 13 лет, он, вероятно, учился в седьмом классе. К слову раннее детство Зеленский провел в Монголии, где его отец работал инженером.
Премьер-министр Юлия Свириденко
Юлия Свириденко, которая недавно возглавила украинское правительство, родилась в Чернигове 25 декабря 1985 года. Сейчас ей 39 лет, а в 1991 году было всего 5 лет отроду. В таком юном возрасте будущая премьер-министр Украины, вероятно, ходила в детский сад.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук родился в Тернополе 29 октября 1975 года. Сейчас ему 49 лет, а по состоянию на 1991 год, когда Украина получила независимость, было всего 15 лет. Известно, что тогда он учился в 10 классе средней школы в Хмельницком, которую в 1992 году окончил с отличием.
Народный депутат Алексей Гончарук
Бывший "регионал", а ныне представитель "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко родился 16 сентября 1980 года в Одессе. Сейчас ему 44 года, а в 1991 году было всего 10 лет. Вероятно в то время будущий нардеп учился в школе, вероятно в 3 или 4 классе.
Экс-президент Петр Порошенко
Петр Порошенко относится к старой гвардии украинских политиков, он при власти практически всю свою взрослую жизнь. Через месяц (26 сентября) Петру Алексеевичу исполнится 60 лет. А вот в 1991 году он был уже взрослым — ему было 25 лет. В то время Порошенко был ассистентом на кафедре международных экономических отношений Киевского государственного университета. Кроме того, в 90-х будущий политик начинал свой кондитерский бизнес — поставлял какао-бобы для советской шоколадной промышленности.
Ветеран украинской политики Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко родилась в Днепре 27 ноября 1960 года, сейчас ей 64 года, и она настоящий ветеран украинской политики. Вот уже почти 30 лет она не выходит из Верховной Рады, являясь действующим народным депутатом. В 1991 году Тимошенко было 30 лет и она активно занималась бизнесом. Сначала вместе с мужем управляла коммерческой компанией по видеопрокату, а позже начала развивать компанию "Единые энергетические системы Украины". В 1997 году Юлия Владимировна впервые стала народным депутатом второго созыва ВР.
