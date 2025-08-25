Единственный львовский актер с "Оскаром": что известно про Пола Муни, который покорил Голливуд (фото)

Актер был еврейского происхождения и покорил весь Голливуд

Пол Муни — единственный актер со Львова, который получил наивысшую киношную награду "Оскар". Он был еврейского происхождения, родители с сыном эмигрировали сначала в Лондон, потом в США. Там он с детства покорил театральную сцену, а потом и киноиндустрию.

"Телеграф" расскажет, что известно про Пола Муни, который родился во Львове и покорил Голливуд.

Пол Муни родился во Львове в 1895 году. Фото: Getty Images

Пол Муни — что о нем известно?

Пол Муни (Фредерик Мишелем Майер Вайзенфройнд) — известный американский альбом еврейского происхождения, который получил кинопремию "Оскар". Он родился во Львове 22 сентября 1895 года в семье актеров еврейского театра. В 1900 году семья эмигрировала в Лондон, а через два года они переехали в США — сначала в Кливленд, а потом в Чикаго.

Пол Муни дебютировал на сцене театра в 12 лет. Фото: Getty Images

Когда Полу Муни было 12 лет он впервые вышел на театральную сцену. Получилось так, что в спектакле, где играли родители, нужно было заменить актера. Тогда юному Полу предложили сыграть старца. И у него это получилось просто невероятно, публика не верила, что 12-летний подросток без опыта так филигранно сыграл старого деда.

После такого успеха юным актером заинтересовался директор Еврейского художественного театра со Второй авеню Манхэттена, и подписал с ним выгодный контракт. Так началась большая карьера Пола Муни на большой сцене.

Пол Муни снялся в двух десятках фильмов. Фото: Getty Images

Покорив театральную сцену и Бродвей, Пол Муни в 1929 году подписал контракт с киностудией "Фокс". Он дебютировал в картине "Храбрый", которая была высунута на премию "Оскар". Однако премию он тогда не получил — она была еще впереди.

Свою киношную карьеру Пол Муни продолжил в Голливуде. Он имел главные роли в таких фильмах, как "Лицо со шрамом", "Я — беглый каторжник". А "Оскар" актер получил за лучшую мужскую роль в 1937 году за фильм "История Луи Пастера". Он остается единственным уроженцем Львова, который имеет эту премию.

Известно, что Пол Муни был женат. В 1921 году он связал себя узами брака с еврейской актрисой театра Беллой Финкель. Она была сестрой известного бродвейского режиссера Эйба Финкеля и дочерью антрепренера Мориса Финкеля. Белла была единственной любовью Пола Муни — они прожили в браке до самой его смерти.

Пол Муни был женат с еврейской актрисой Беллой Финкель. Фото: Getty Images

Умер оскароносный актер со львовскими корнями 25 августа 1967 года в возрасте 71 года в Монтесито, Калифорния. Известно, что к смерти привело обострение сердечного заболевания, которым он страдал в последние годы жизни. Где похоронен актер доподлинно неизвестно. По неподтвержденной информации его тело было кремировано.

