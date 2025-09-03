Даже говорить не стал? Алиев пренебрег Путиным на саммите в Китае (видео)

Ранее президент Азербайджана поддержал Украину и призвал не соглашаться на оккупацию

В ходе проходившего в Китае саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин не провели двустороннюю встречу. Это подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, во время встречи они поздоровались, пожали руки, однако между ними не произошло содержательного общения. В сети появилось и видео, подтверждающее эти слова: Путин, зайдя в помещение, быстро пожал руку Алиеву и переключился на других гостей.

Ранее Песков уверял, что такая встреча "возможна" и даже "ожидаема", но она так и не состоялась. Путин же провел двусторонние переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом.

Контакты между делегациями, по словам помощника Путина Юрия Ушакова, все же имели место, однако не на уровне глав государств.

В свою очередь Алиев ранее сделал резонансное заявление во время форума в городе Шуша, отвечая на вопросы украинского журналиста Дмитрия Гордона.

"Никогда не соглашайтесь на оккупацию! Это главный совет. Это то, что делали мы", — сказал президент Азербайджана, отмечая принципиальную позицию относительно территориальной целостности.

Когда и из-за чего обострились отношения между странами

Между Москвой и Баку обострились отношения на фоне инцидента с массовыми задержаниями представителей азербайджанской общины в Екатеринбурге.

По официальной информации, российские правоохранители провели операцию, в результате которой задержали около 50 человек азербайджанского происхождения. В то же время два человека погибли, несколько получили ранения. Московские силовики заявили, что задержания связаны с расследованием преступлений 2001, 2010 и 2011 годов, в том числе убийства Юниса Пашаева. Основные подозреваемые – братья Гусейн и Зиядин Сафаровы – умерли вскоре после задержания. По официальной версии, причина – ухудшение состояния здоровья.

Министерство иностранных дел Азербайджана решительно осудило действия российских силовиков, требуя официального объяснения и расследования инцидента. На государственном телевидении Азербайджана прозвучали жесткие заявления в адрес президента РФ Владимира Путина – его обвинили в том, что он "показал свое настоящее лицо".

