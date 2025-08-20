От поездки в РФ отказался Азербайджан, но не американцы

Песенный конкурс "Интервидение", который придумали создать в России вместо европейского "Евровидения", не обошли вниманием США. Американцы согласились принять участие в пропагандистском мероприятии, где будут выступать ярые путинисты — приверженцы войны против Украины.

Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на заявление директора департамента МИД России Александра Алимова. По словам марионетки Кремля, якобы многие страны хотят выйти на российскую сцену и отказов "по политическим причинам" ни у кого нет.

Уже известно, что кроме США среди участников также есть Саудовская Аравия, Сербия, Катар, Китай, Белорусь и другие страны. Всего в "Интервидении 2025" должны принять участие более 20 стран, включая членов БРИКС, государства СНГ, а также страны Латинской Америки, Азии и Африки. Конкурс должен состоятся 20 сентября в Москве на площадке Live Арена.

Однако не все так радужно в оккупантов. Официально отказались от этой вакханалии Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты. Причинами отказа называют не агрессивную войну против украинцев, а "внутренние проблемы, недостаток времени на подготовку и перегруженный график мероприятий в странах".

Что такое "Интервидение"

"Интервидение" — песенный конкурс, проводившийся Международной организацией телевидения и радиовещания (OIRT) в 1965-1977 годах в качестве аналога "Евровидения". В нем участвовали не только социалистические государства, входившие в сферу влияния СССР, но также западные страны — Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Финляндия.

Напомним, что России запретили принимать участие в "Евровидении" в 2022 году, когда страна-оккупант цинично напала на Украину и продолжает терроризировать мирных жителей нашего государства. А само возрождение "Интервидения" вызывает смех и шутки в сети.