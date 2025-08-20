Укр

Не вспомнил название страны? Трамп оконфузился, пока хвастался остановкой войны (видео)

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
508
Президент США "помирил" страны, которые не воевали Новость обновлена 20 августа 2025, 21:48
Президент США "помирил" страны, которые не воевали. Фото Белый дом, Unsplash/коллаж "Телеграфа"

Речь идет о затяжной войне, которая началась еще в 1988 году

Во время одного из своих выступлений Дональд Трамп в очередной раз стал героем курьезной ситуации. Президент США похвастался тем, что именно ему удалось "завершить войну между Абербайджаном и Албанией", которая якобы продолжалась 34-35 лет.

На самом же деле политик имел в виду затяжной конфликт между Азербайджаном и Арменией. Его слова цитирует "Clash Report".

Заявление Трампа быстро распространилось в соцсетях, ведь перепутать Албанию с Арменией в контексте одного из самых продолжительных постсоветских вооруженных противостояний – весьма показательно.

Контекст

Речь идет о войне между Азербайджаном и Арменией при Нагорном Карабахе, которая началась еще в 1988 году. По разным оценкам, в результате боевых действий тогда погибли более 30 000 человек. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, но перемирие регулярно нарушалось.

Последняя эскалация состоялась в сентябре 2023 года, когда Азербайджан объявил "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе и установил полный контроль над регионом. Это привело к масштабному выходу более 50 000 этнических армян, вынужденно переселившихся в Армению.

В настоящее время Ереван и Баку продолжают сложные переговоры по поводу окончательного урегулирования. Армения даже предложила подписать пакт о ненападении в случае затягивания мирного процесса и провести демаркацию границы на основе советских карт 1975 года. Азербайджан такую идею отверг, подчеркнув, что тогдашние документы не учитывают исторические территории страны.

Какие войны "останавливал" Трамп

  • Израиль – Иран (2024): 12-дневный конфликт завершился после заявлений Трампа о "прекращении огня", хотя формального мирного соглашения так и не было.
  • Индия – Пакистан: после нескольких дней боев в Кашмире объявили о "полном прекращении огня". Пакистан благодарил президента США, но Индия отрицала его роль.
  • Руанда – ДР Конго: в Вашингтоне подписали соглашение о прекращении боевых действий, но стычки продолжаются до сих пор.
  • Таиланд – Камбоджа: Трамп заявил, что добился перемирия после пограничных боев, пригрозив санкциями.
  • Египет – Эфиопия: Трамп "обещал скорейшее разрешение" спора вокруг дамбы на Ниле, хотя договоренностей так и не было.
  • Сербия – Косово: Трамп заявил, что предотвратил войну, пригрозив экономическим давлением, но фактически конфликта в открытой фазе тогда не существовало.

Ранее "Телеграф" писал о жизни непризнанной "республики Нагорный Карабах" в течение более трех десятилетий ее существования. Конфликты вокруг этого региона шли веками.

Теги:
#Азербайджан #Армения #Дональд Трамп