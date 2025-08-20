Не вспомнил название страны? Трамп оконфузился, пока хвастался остановкой войны (видео)

Речь идет о затяжной войне, которая началась еще в 1988 году

Во время одного из своих выступлений Дональд Трамп в очередной раз стал героем курьезной ситуации. Президент США похвастался тем, что именно ему удалось "завершить войну между Абербайджаном и Албанией", которая якобы продолжалась 34-35 лет.

На самом же деле политик имел в виду затяжной конфликт между Азербайджаном и Арменией. Его слова цитирует "Clash Report".

Заявление Трампа быстро распространилось в соцсетях, ведь перепутать Албанию с Арменией в контексте одного из самых продолжительных постсоветских вооруженных противостояний – весьма показательно.

Контекст

Речь идет о войне между Азербайджаном и Арменией при Нагорном Карабахе, которая началась еще в 1988 году. По разным оценкам, в результате боевых действий тогда погибли более 30 000 человек. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, но перемирие регулярно нарушалось.

Последняя эскалация состоялась в сентябре 2023 года, когда Азербайджан объявил "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе и установил полный контроль над регионом. Это привело к масштабному выходу более 50 000 этнических армян, вынужденно переселившихся в Армению.

В настоящее время Ереван и Баку продолжают сложные переговоры по поводу окончательного урегулирования. Армения даже предложила подписать пакт о ненападении в случае затягивания мирного процесса и провести демаркацию границы на основе советских карт 1975 года. Азербайджан такую идею отверг, подчеркнув, что тогдашние документы не учитывают исторические территории страны.

Какие войны "останавливал" Трамп

Израиль – Иран (2024): 12-дневный конфликт завершился после заявлений Трампа о "прекращении огня", хотя формального мирного соглашения так и не было.

Индия – Пакистан: после нескольких дней боев в Кашмире объявили о "полном прекращении огня". Пакистан благодарил президента США, но Индия отрицала его роль.

Руанда – ДР Конго: в Вашингтоне подписали соглашение о прекращении боевых действий, но стычки продолжаются до сих пор.

Таиланд – Камбоджа: Трамп заявил, что добился перемирия после пограничных боев, пригрозив санкциями.

Египет – Эфиопия: Трамп "обещал скорейшее разрешение" спора вокруг дамбы на Ниле, хотя договоренностей так и не было.

Сербия – Косово: Трамп заявил, что предотвратил войну, пригрозив экономическим давлением, но фактически конфликта в открытой фазе тогда не существовало.

Ранее "Телеграф" писал о жизни непризнанной "республики Нагорный Карабах" в течение более трех десятилетий ее существования. Конфликты вокруг этого региона шли веками.