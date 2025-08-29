Укр

Специально для нее создали должность в правительстве: что известно о супруге президента Азербайджана Мехрибан Алиевой

Наталья Дума
Ильхам Алиев в браке уже 42 года
Ильхам Алиев в браке уже 42 года. Фото Getty Images, коллаж "Телеграфа"

Мехрибан Алиева родила мужу троих детей

Супруга президента Азербайджана Ильхама Алиева, который поддержал Украину, давно перестала быть лишь "первой леди". Сегодня Мехрибан Алиева ассоциируется с политикой и не просто сопровождает мужа на официальных мероприятиях, но сама занимает высокие должности, одну из которых создали специально для нее. Она сочетает роль жены, матери и вице-президента своей страны.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о супруге президента Азербайджана. В браке с Ильхамом Алиевым Мехрибан уже 42 года.

Мехрибан Ариф кизы Алиева родилась 26 августа 1964 года в Баку в интеллигентной семье. Ее отец – ректор Национальной академии авиации, а мама – известный филолог.

Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева
Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева. Фото: Getty Images

В 1995 году она создала "Фонд друзей азербайджанской культуры", целью которой была популяризация национальной культуры через фестивали, издания, творческие проекты. Также Мехрибан — основательница журнала "Azerbaijan – Heritage" (2002), выпускаемого на азербайджанском, английском и русском языках.

Мехрибан Алиева
Мехрибан Алиева. Фото: Getty Images

Уже через два года женщина стала главой Фонда Гейдара Алиева (отца Ильхама Алиева) и занимала высокие должности. Впоследствии Мехрибан входила в Политсовет господствующей партии в Азербайджане, позже стала замом, а в 2021 году — первой замглавы партии.

В 2021 году Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан первой вице-президентом Азербайджанской Республики. Эта должность была создана специально для нее.

За Ильхама Мехрибан вышла замуж в 1983 году, будучи студенткой. В браке у них родилось трое детей – дочери Лейла и Арзу и сын Гейдар. Семью Алиевых, к слову, неоднократно обвиняли в коррупции.

Ильхам Алиев с супругой Мехрибан
Ильхам Алиев с супругой. Фото: Getty Images

Мехрибан – настоящая икона стиля. Женское население Азербайджана следует ему. Первая леди всегда выглядит роскошно. Многие даже говорят, что она не раз прибегала к пластической хирургии.

