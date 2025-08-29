Специально для нее создали должность в правительстве: что известно о супруге президента Азербайджана Мехрибан Алиевой

Мехрибан Алиева родила мужу троих детей

Супруга президента Азербайджана Ильхама Алиева, который поддержал Украину, давно перестала быть лишь "первой леди". Сегодня Мехрибан Алиева ассоциируется с политикой и не просто сопровождает мужа на официальных мероприятиях, но сама занимает высокие должности, одну из которых создали специально для нее. Она сочетает роль жены, матери и вице-президента своей страны.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о супруге президента Азербайджана. В браке с Ильхамом Алиевым Мехрибан уже 42 года.

Мехрибан Ариф кизы Алиева родилась 26 августа 1964 года в Баку в интеллигентной семье. Ее отец – ректор Национальной академии авиации, а мама – известный филолог.

Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева. Фото: Getty Images

В 1995 году она создала "Фонд друзей азербайджанской культуры", целью которой была популяризация национальной культуры через фестивали, издания, творческие проекты. Также Мехрибан — основательница журнала "Azerbaijan – Heritage" (2002), выпускаемого на азербайджанском, английском и русском языках.

Мехрибан Алиева. Фото: Getty Images

Уже через два года женщина стала главой Фонда Гейдара Алиева (отца Ильхама Алиева) и занимала высокие должности. Впоследствии Мехрибан входила в Политсовет господствующей партии в Азербайджане, позже стала замом, а в 2021 году — первой замглавы партии.

В 2021 году Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан первой вице-президентом Азербайджанской Республики. Эта должность была создана специально для нее.

За Ильхама Мехрибан вышла замуж в 1983 году, будучи студенткой. В браке у них родилось трое детей – дочери Лейла и Арзу и сын Гейдар. Семью Алиевых, к слову, неоднократно обвиняли в коррупции.

Ильхам Алиев с супругой. Фото: Getty Images

Мехрибан – настоящая икона стиля. Женское население Азербайджана следует ему. Первая леди всегда выглядит роскошно. Многие даже говорят, что она не раз прибегала к пластической хирургии.

