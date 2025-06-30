"Что случилось, Путин?": как пытки и убийства в Екатеринбурге рассорили Россию с важным партнером

"Телеграф" объясняет, как убийство 20-летней давности может разрушить отношения России и Азербайджана

После жестких действий российских силовиков в Екатеринбурге между Россией и Азербайджаном разгорелся новый дипломатический скандал. Дошло до того, что азербайджанское государственное телевидение обвинило главу России Владимира Путина в том, что он "показал свое подлинное лицо".

"Телеграф" рассказывает простыми словами, что известно о конфликте в Екатеринбурге и как это может повлиять на российско-азербайджанские отношения и геополитическую ситуацию в регионе.

Что произошло в Екатеринбурге

МИД Азербайджана официально осудил действия российских правоохранителей, проведших массовые задержания азербайджанцев. По данным азербайджанского МИД, во время операции погибли два человека, еще несколько получили ранения, а девять арестованы.

Российские власти объясняют задержание расследованием преступлений, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. В ходе операции задержали около 50 азербайджанцев. Московские чиновники утверждают, что все действия производились в рамках уголовного расследования. Российские СМИ сообщают, что задержание произошло в связи с расследованием убийства Юниса Пашаева, совершенного в 2001 году. Ключевые фигуранты дела – братья Гусейн и Зиядин Сафаровы – погибли вскоре после ареста. Впрочем, российские силовики утверждают, что смерть наступила из-за ухудшения состояния здоровья.

Кто такой Юнис Пашаев

Кафе "Каспий"

В мае 2001 года в Екатеринбурге возле кафе "Каспий" был убит бизнесмен Юнис Пашаев — местный предприниматель азербайджанского происхождения. Жертва получила множественные ножевые ранения кухонными ножами.

Как сообщают российские СМИ, знакомый родственников жертвы сообщил, что умирая, бизнесмен назвал имена убийц. Согласно их информации, в преступлении с самого начала подозревали братьев Сафаровых, контролировавших кафе "Каспий". Однако тогда привлечь их к уголовной ответственности вроде бы не удалось.

Азербайджанские медиа представляют другую версию событий. По их данным, российские полицейские убили пятерых людей, которых первоначально пытали. Баку также обвиняет Москву в затягивании передачи тел погибших и попытках выдать инцидент за криминальные разборки.

Защитники задержанных азербайджанцев сообщают о пытках. У одного из заключенных сломаны ребра, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии. Представители азербайджанской общины утверждают, что силовики действовали как преступная группировка. Тела братьев, убитых российскими силовиками, будут доставлены в Азербайджан. Там будут проведены необходимые исследования. Похоронят братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых, как сообщают местные СМИ, на родине.

Дипломатический кризис набирает обороты

Азербайджан отреагировал на инцидент жесткими мерами. Парламентская делегация республики отменила визит в Россию. Минкультуры Азербайджана отменило все совместные культурные мероприятия с российскими государственными и частными учреждениями.

Азербайджанские депутаты не приняли участие в заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству с Федеральным собранием РФ.

Одновременно по государственному телевидению Азербайджана прозвучала резкая критика в адрес хозяина Кремля. Журналисты обратились к Путину с риторическим вопросом: "Что произошло, Путин? Вас так волнует, что Азербайджан стал сильным государством, впервые за 200 лет вернул свои земли, восстановил суверенитет?"

Обыски в российском "Спутнике": почему это важно

Кроме того, появилась информация, что в Баку в офисе российского агентства Sputnik-Азербайджан проводят следственные действия. По неофициальным данным, азербайджанские стражи порядка проводят масштабную проверку деятельности российских медиа в стране. Это может свидетельствовать о намерении Баку ограничить влияние российской пропаганды в республике.

"В Баку прямо сейчас происходит разгром "Спутника" — российской шпионско-симоньяновской клоаки. Z-тусовка требует от своего правительства в ответ начать массовые аресты и депортации азербайджанцев из РФ. И у Кремля явно чешутся руки что-то такое устроить. Не знаю, решатся ли они. Но если начнут, то отношения Баку и Москвы будут полностью уничтожены", — считает российский и украинский журналист-международник Иван Яковина. Однако есть еще более важные последствия для Путина — Россия не только потеряет важного партнера в Закавказье, Эрдоган изменит свое отношение к Путину в более "прохладную" сторону и будет больше помогать Украине

Впоследствии в Азербайджане заявили о задержании двух агентов российской ФСБ в результате обысков СМИ. Кстати, деятельность агентства запретили еще в феврале, но его руководство проигнорировало запрет.

Оценки азербайджанских политиков

Депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова заявила, что события в России свидетельствуют об ужесточении дискриминационной политики в отношении мигрантов и национальных меньшинств.

Депутат Уугар Искендеров обратил внимание на то, что российские официальные лица молчат об инциденте в Екатеринбурге. "Правоохранительные органы, которые обязаны защищать людей от преступников, действуют как преступные группировки", — заявил Искендеров.

А что говорят эксперты

"Телеграф" обратился к азербайджанскому политологу и дипломату Фикрету Садихову с рядом вопросов развития ситуации. В частности, сколь важен Азербайджан для России сейчас, особенно в контексте транзита газа. Важно выяснить, играет ли Алиев в какую-то собственную игру или просто реагирует на общественное возмущение в стране.

"Азербайджан важен для России по нескольким позициям. Это и масштабные проекты "Север-Юг", "Восток-Запад", это и энергетический фактор, это, конечно, и газ, и нефть, и сотрудничество в этой сфере. В принципе, мы, несмотря на разногласия в ряде геополитического характера, не конфликтуем, и в этом и есть суть азербайджанской внешней политики — многовекторность, удаленность от конфликтных ситуаций, и шаги, которые, прежде всего, отвечают интересам Азербайджана," — сказал Садыхов.

На вопрос о том, не играет ли президент Азербайджана Ильхам Алиев в какие-то политические игры, демонстрируя такую жесткую реакцию, или, возможно, просто реагирует на возмущение граждан, Садыхов сказал: "В игры Ильхам Алиев не играет, и в этом необходимости нет. Мы реагируем на конфликт, агрессию в отношении Азербайджана, в отношении азербайджанцев, проживающих в России. Наша позиция четко сформулирована, она взята не с потолка и не выдумана, а основана на фактах. Это очень важно, потому что нас с Россией связывают договоры о сотрудничестве, и в этом контексте такие действия российских силовиков — неприемлемы," — подытожил Фикрет Садыков.

Прошлые обострения конфликтов между Россией и Азербайджаном. Как это было и что стало триггером

Нагорный Карабах

Напряженность между Россией и Азербайджаном растет не первый год. Ключевым переломным моментом стал сбитый в декабре 2024 года азербайджанский самолет над Каспийским морем, по версии Баку, уничтоженный в результате действий российской ПВО. Этот инцидент окончательно взорвал доверие к Москве.

Однако первые трещины в отношениях появились еще после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году. Азербайджан начал дистанцироваться от российской политики и отказался поддерживать оккупацию украинских территорий. Баку также усилил контроль над российскими активами и начал ограничивать деятельность пророссийских организаций на своей территории.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о поддержке Украины и призвал Киев "никогда не соглашаться на нарушение территориальной целостности". В то же время, позиция официального Баку — одновременно поддерживать отношения и с Киевом, и с Москвой.

Дополнительно усугубили ситуацию противоречия вокруг статуса российских миротворцев в Нагорном Карабахе и несогласие Москвы по возвращению Азербайджаном контроля над всей своей территорией.

Напомним, что Азербайджан готовит против России иск в международный суд из-за сбития пассажирского самолета.