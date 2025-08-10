Азербайджан может помочь Украине оружием: чем его разозлила Россия

В Баку недовольны усилением российских атак на азербайджанские объекты в Украине

Азербайджан может решительно ответить на российские удары по объектам газовой инфраструктуры Украины. Это может включать снятие эмбарго на поставки вооружения на нужды ВСУ.

Об этом сообщило издание Caliber.Az со ссылкой на свои источники. Отмечается, что удары России по украинской газотранспортной системе затрагивают интересы Баку, так как по ней идут поставки азербайджанского газа.

Кроме того, в ночь с 7 на 8 августа российские войска ударили пятью дронами по нефтебазе компании SOCAR в Одесской области из-за чего четверо сотрудников получили ранения. Кроме того, до этого была атакована газораспределительная станция вблизи Орловки — это ключевой элемент Трансбалканского газопровода, по которому 28 июня в Украину начал поступать азербайджанский газ.

"Если Россия продолжит свою агрессивную политику в отношении интересов Азербайджана, то официальный Баку начнет рассматривать вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине, которое находится в его арсенале" Caliber.az

Издание отмечает, что россияне начали методично наносить удары по азербайджанским энергетическим объектам в Украине, что заставит страну принять ответные меры. Авторы материала считают, что это неизбежно приведет к ухудшению двусторонних отношений.

Соответствующая новость появилась после того, как президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в котором обсуждали, в том числе, российские обстрелы.

"Проинформировал о российских ударах по нашим энергетическим объектам. Украина считает это целенаправленной попыткой России заблокировать энергетические пути, которые гарантируют нам и другим европейским странам энергетическую независимость" Владимир Зеленский

В Украине тоже отреагировали на эту новость. Например, политолог Кирилл Сазонов отметил, что Азербайджан, как и Турция, не боятся идти на эскалацию, а потому не будут играть в игры с "глубокой обеспокоенностью".

Реакция Сазонова

Политолог Алексей Голобуцкий в свою очередь добавил, что у Азербайджана есть и другие причины помочь Украине. Это включает инциденты с загрязнением хлором азербайджанской нефти, проходящей по территории России, а также попытки Кремля вмешаться в сделку по урегулированию конфликта с Арменией.

Реакция Голобуцкого

Как сообщалось ранее, в последнее время отношения между Баку и Москвой стали очень напряженными. В феврале россияне сбили над Грозным азербайджанский пассажирский самолет, а в июне и июле произошла серия задержаний среди представителей диаспоры в обеих странах.

По данным ГУР, Россия уже начала приводить в боеспособное состояние военные базы в Армении и возможно готовится к войне.