Тревожные звоночки? О чем идет речь в утечке частного разговора Путина и Си - СМИ

Этот момент отличался на фоне тщательно срежиссированных торжеств

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин на встрече подняли неожиданную тему. Их интересовали возможности современной медицины по значительному продлению их жизни.

Этот разговор случайно попал во всеобщее общество. Как пишет Bloomberg, во время торжеств в Пекине Си, Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын проходили через ворота на площади Тяньаньмэнь.

В это время проходила трансляция в прямом эфире на китайском телевидении. Из-за ошибки технического персонала микрофон, прикрепленный на одежде одного из диктаторов, продолжал работать и выдавать в эфир их разговор, не предназначенный для широкой публики.

Диалог длился меньше минуты и местами прерывался, из-за чего можно разобрать лишь некоторые отрывки разговора. Говорили Путин и Си, а Ким только слушал.

Вскоре после этого диалога Си произнес пышную речь в честь победы Китая над Японской империей во Второй мировой войне, а затем начался военный парад.

Си Цзипин: Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня в 70 лет ты все еще ребенок.

Владимир Путин: С развитием биотехнологий человеческие органы можно будет непрерывно пересаживать, и люди смогут жить во все младших телах и даже достигать бессмертия.

Си Цзипин: По прогнозам, в этом столетии есть шанс дожить до 150 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что стала известна еще одна причина, почему Россия украла Крым.