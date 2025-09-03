Навіть говорити не став? Алієв знехтував Путіним на саміті в Китаї (відео)

Раніше президент Азербайджану підтримав Україну та закликав не погоджуватися на окупацію

Під час саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), що проходив у Китаї, президент Азербайджану Ільхам Алієв та президент Росії Володимир Путін не провели двосторонню зустріч. Це підтвердив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, під час зустрічі вони привіталися, потисли руки, однак між ними не сталося змістовного спілкування. У мережі з’явилося і відео, що підтверджує ці слова: Путін, зайшовши до приміщення, швидко потиснув руку Алієву та переключився на інших гостей.

Раніше Пєсков запевняв, що така зустріч "можлива" і навіть "очікувана", вона так і не відбулася. Натомість Путін провів двосторонні переговори з прем’єром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Контакти між делегаціями, за словами помічника Путіна Юрія Ушакова, все ж мали місце, однак не на рівні глав держав.

У свою чергу, Алієв раніше зробив резонансну заяву під час форуму в місті Шуша, відповідаючи на запитання українського журналіста Дмитра Гордона.

"Ніколи не погоджуйтеся на окупацію! Це головна порада. Це те, що робили ми", — сказав президент Азербайджану, наголошуючи на принциповій позиції щодо територіальної цілісності.

Коли та через що загострилися стосунки між країнами

Між Москвою та Баку загострились відносини на тлі інциденту з масовими затриманнями представників азербайджанської громади у російському Єкатеринбурзі.

За офіційною інформацією, російські правоохоронці провели операцію, внаслідок якої затримали близько 50 осіб азербайджанського походження. Водночас двоє людей загинули, кілька отримали поранення. Московські силовики заявили, що затримання пов’язані з розслідуванням злочинів 2001, 2010 і 2011 років, зокрема вбивства Юніса Пашаєва. Основні підозрювані — брати Гусейн та Зіяддін Сафарови — померли невдовзі після затримання. За офіційною версією, причина — погіршення стану здоров’я.

Міністерство закордонних справ Азербайджану рішуче засудило дії російських силовиків, вимагаючи офіційного пояснення та розслідування інциденту. На державному телебаченні Азербайджану пролунали жорсткі заяви на адресу президента РФ Володимира Путіна — його звинуватили в тому, що він "показав своє справжнє обличчя".

