Влюбилась, когда была его учительницей: Брижит Макрон призналась, чем ее покорил Эммануэль

Эммануэль был одноклассником и другом дочери Брижит

История любви президента и первой леди Франции стала одной из самых обсуждаемых в мире не только из-за большой разницы в возрасте. Она началась в стенах школы, где 15-летний Эммануэль Макрон был одноклассником дочери своей будущей жены, а Брижит – его 39-летней учительницей. Однако, почему же они влюбились друг в друга и начали строить отношения?

"Телеграф" решил выяснить, какой была история любви Эммануэля и Брижит Макрон. Даже то, что тогдашняя учительница была замужем и имела троих детей, не помешало им быть вместе.

История любви Брижит и Эммануэля Макрон

Все началось в 1993 году в католической школе Лисе Ля Провиденс в Амьене. Брижит Тронье (девичья фамилия первой леди Франции) преподавала драматическое искусство. Эммануэлю было тогда 15 лет, и он учился в одном классе с ее дочерью. Он посещал театральный кружок, где они и сблизились с будущей женой.

Брижит Тронье и Эммануэль Макрон в первые годы их знакомства. Фото: @kurtulhasan

Брижит признавалась, что влюбилась в парня, когда он был школьником, потому что он был "невероятно умным". Их первый поцелуй прошел во время репетиции "Искусство комедии". А через два года, когда Эммануэлю было 17, он заявил Брижит: " Что бы вы ни делали, я женюсь на вас".

Первый поцелуй Эммануэля Макрона и Брижит Тронье состоялся, когда юноше было 15. Фото: Getty Images

Родители Макрона это решение не одобряли. Они перевели сына в лицей в Париже, надеясь, что его эмоции остынут. Однако влюбленные продолжали переписываться и поддерживать связь.

Разница в возрасте Брижит и Эммануэля Макронов – 24 года. Фото: Getty Images

Сама Брижит надеялась, что Эммануэль влюбится в ровесницу, но чувства юноши к учительнице не угасли. "Понемногу он преодолел все мои опоры невероятным образом, с терпением ", – признавалась она.

Ранее "Телеграф" рассказывал, делала ли Брижит Макрон пластические операции. 72-летняя первая леди Франции выглядит роскошно.