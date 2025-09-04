Закохалася, коли була його вчителькою: Бріжит Макрон зізналася, чим її підкорив Еммануель

Еммануель був однокласником і другом доньки Бріжит

Історія кохання президента та першої леді Франції стала однією із найбільш обговорюваних у світі не лише через велику різницю у віці. Вона почалася у стінах школи, де 15-річний Еммануель Макрон був однокласником доньки своєї майбутньої дружини, а Бріжит — його 39-річною вчителькою. Однак чому вони закохалися і почали будувати стосунки?

"Телеграф" вирішив з’ясувати, якою ж була історія кохання Еммануеля та Бріжит Макрон. Навіть те, що тодішня вчителька була заміжня і мала трьох дітей, не завадило їм бути разом.

Історія кохання Бріжит та Еммануеля Макрон

Усе розпочалося у 1993 році у католицькій школі Лісе Ля Провіденс в Ам'єні. Бріжит Трогньє (дівоче прізвище першої леді Франції) викладала драматичне мистецтво. Еммануелю було тоді 15 років і він навчався в одному класі з її донькою. Він відвідував театральний гурток, де вони і зблизилися з майбутньою дружиною.

Бріжит Троньє та Еммануель Макрон у перші роки їхнього знайомства. Фото: @kurtulhasan

Бріжит зізнавалася, що закохалася у хлопця, коли він був школярем, бо він був "неймовірно розумним". Їхній перший поцілунок відбувся під час репетиції "Мистецтво комедії". А за два роки, коли Еммануелю було 17, він заявив Бріжит: "Що б ви не робили, я одружуся з вами".

Перший поцілунок Еммануеля Макрона і Бріжит Троньє відбувся, коли юнаку було 15. Фото: Getty Images

Батьки Макрона це рішення не схвалювали. Вони перевели сина до ліцею в Парижі, сподіваючись, що його емоції охолонуть. Однак закохані продовжували листувалися й підтримували зв’язок.

Різниця у віці Бріжит та Еммануеля Макронів - 24 роки. Фото: Getty Images

Сама Бріжит надіялася, що Еммануель закохається у ровесницю, але почуття юнака до вчительки не згасли. "Потроху він подолав усі мої опори неймовірним чином, з терпінням", — зізнавалася вона.

