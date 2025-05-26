Была его учительницей и старше на 24 года: как выглядела жена Макрона, когда познакомилась с ним
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Бриджит была преподавательницей Эммануэля в средней школе
Имя Бриджит Макрон, давшая оплеуху Эммануэлю Макрону, стало известно благодаря статусу супруги президента Франции. Сейчас она одна из самых известных первых леди в мире, а когда-то была простой преподавательницей в средней школе, где учился ее будущий муж.
За Эммануэля Макрона Бриджит старше на 24 года. "Телеграф" решил вспомнить, что известно о первой леди Франции.
Что известно о Бриджит Макрон
Родилась Бриджит Тронье (девичья фамилия) 13 апреля 1953 года в городе Амьен, Франция. Она была самой молодой из шести детей. Образование Бриджит получила гуманитарное.
В 1974 году вышла замуж за Андре-Луиса Озьера — французского банкира. У них родилось трое детей – Себастьян, Тифани и Лоранс.
История любви Бриджит и Эммануэля
Работала Бриджит в средней школе La Providence. Она была преподавательницей латинского и французского языков. Там и произошло знакомство с Эммануэлем. Тогда Эммануэль учился в этом лицее. Он ходил на кружок, где Бриджит помогала ставить пьесы. Женщина тогда была в браке с первым мужем.
Когда они вместе работали над спектаклем "Искусство комедии", старшеклассник Эммануэль впервые поцеловал Бриджит. Уже через два года он пообещал ей, что женится.
Однако родители Эммануэля не одобряли эти отношения. Они даже перевели сына в другую школу. Даже Бриджит надеялась, что он влюбится в ровесницу, но юноша не смог погасить свои чувства к учительнице. "Понемногу он преодолел все мои опоры невероятным образом, с терпением", — сказала она.
За 10 лет они были просто парой, ведь Бриджит не хотела травмировать своих детей. Впоследствии, в 2006 году она развелась с мужем, а в 2007 году они сыграли свадьбу с Эммануэлем. В этом году супруги отпразднуют 18 годовщину брака.
Разборки супругов Макронов на публике
Бриджит Макрон ударила мужчину по лицу во время выхода из самолета во Вьетнаме. Момент попал на видео с эфира телеканала Selamat Pagi Indonesia. После этого женщина отказалась брать Эммануэля Макрона за руку. На ролике можно заметить, как первая леди Франции в красном пиджаке в момент выхода из самолета совершает резкое движение в сторону мужа.
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