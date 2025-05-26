Была его учительницей и старше на 24 года: как выглядела жена Макрона, когда познакомилась с ним

Бриджит была преподавательницей Эммануэля в средней школе

Имя Бриджит Макрон, давшая оплеуху Эммануэлю Макрону, стало известно благодаря статусу супруги президента Франции. Сейчас она одна из самых известных первых леди в мире, а когда-то была простой преподавательницей в средней школе, где учился ее будущий муж.

За Эммануэля Макрона Бриджит старше на 24 года. "Телеграф" решил вспомнить, что известно о первой леди Франции.

Что известно о Бриджит Макрон

Родилась Бриджит Тронье (девичья фамилия) 13 апреля 1953 года в городе Амьен, Франция. Она была самой молодой из шести детей. Образование Бриджит получила гуманитарное.

В 1974 году вышла замуж за Андре-Луиса Озьера — французского банкира. У них родилось трое детей – Себастьян, Тифани и Лоранс.

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История любви Бриджит и Эммануэля

Работала Бриджит в средней школе La Providence. Она была преподавательницей латинского и французского языков. Там и произошло знакомство с Эммануэлем. Тогда Эммануэль учился в этом лицее. Он ходил на кружок, где Бриджит помогала ставить пьесы. Женщина тогда была в браке с первым мужем.

Фото: Getty Images

Когда они вместе работали над спектаклем "Искусство комедии", старшеклассник Эммануэль впервые поцеловал Бриджит. Уже через два года он пообещал ей, что женится.

Бриджит Макрон в молодости и Эммануэль Макрон. Фото: @kurtulhasan

Однако родители Эммануэля не одобряли эти отношения. Они даже перевели сына в другую школу. Даже Бриджит надеялась, что он влюбится в ровесницу, но юноша не смог погасить свои чувства к учительнице. "Понемногу он преодолел все мои опоры невероятным образом, с терпением", — сказала она.

Фото: Getty Images

За 10 лет они были просто парой, ведь Бриджит не хотела травмировать своих детей. Впоследствии, в 2006 году она развелась с мужем, а в 2007 году они сыграли свадьбу с Эммануэлем. В этом году супруги отпразднуют 18 годовщину брака.

Разборки супругов Макронов на публике

Бриджит Макрон ударила мужчину по лицу во время выхода из самолета во Вьетнаме. Момент попал на видео с эфира телеканала Selamat Pagi Indonesia. После этого женщина отказалась брать Эммануэля Макрона за руку. На ролике можно заметить, как первая леди Франции в красном пиджаке в момент выхода из самолета совершает резкое движение в сторону мужа.

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