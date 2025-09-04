Умер легендарный дизайнер Джорджио Армани, который поддерживал Украину

Его имя стало символом моды

Сегодня, 5 сентября, стало известно, что на 92-м году жизни ушел из жизни Джорджио Армани, культовый итальянский дизайнер, основатель бренда, ставший символом элегантности и стиля. Его клиентами были мировые звезды и голливудские знаменитости.

Об этом сообщило издание La Repubblica. Сердце легенды моды перестало биться в кругу родных. Джорджио Армани считается одним из самых влиятельных дизайнеров ХХ-ХХІ веков.

Недавно, в июне 2025 года, Армани был вынужден пропустить показы на Milan Men’s Fashion Week, сделав это впервые в своей жизни. А все из-за болезни и пребывания в больнице, что он и его семья не разглашали. Однако от какого именно недуга страдал модельер, неизвестно.

Для желающих попрощаться с легендарным дизайнером продлится церемония прощания с 6 по 7 сентября с 9:00 до 18:00 в Милане по адресу Via Bergognone 59. Похорон состоится в закрытом кругу.

Что известно о Джорджио Армани и его бренде

Бренд Armani был основан в 1975 году Джорджио Армани и его другом и партнером Серджо Галлеотти. Уже через несколько месяцев была презентована первая коллекция prêt-à-porter для мужчин и женщин. Показ состоялся в отеле Plaza в Милане. Уже к концу 1970-х Armani стал одним из ведущих модных домов в мире. Все благодаря успешному соотношению качества, стиля и доступности.

Джорджио Армани в молодости. Фото: Getty Images

С годами модный дом Armani стал миллиардной империей – ежегодный оборот бренда достигал 2,3 миллиарда евро, личное его богатство оценивали примерно в 12 млрд евро.

Джорджио Армани. Фото: Getty Images

Armani стал первопроходцем в сотрудничестве со звездами на красных дорожках. Его изысканные дизайны подчеркивали естественную красоту актрис и актеров. В частности, Дайан Китон была первой знаменитостью, которую Армани одел для красной дорожки еще в 1978 году. Кейт Бланшетт в металлическом платье от Armani Privé, украшенном кристаллами Swarovski, появилась на церемонии награждения "Оскар" в 2007 году. Рианна в эффектном платье Armani Privé посетила церемонию "Грэмми" в 2017 году.

Певица Рианна в топе от Армани 2017 год. Фото: Getty Images

Что говорил об Украине Джорджио Армани

Джорджио Армани стал первым дизайнером на Неделе моды в Милане в феврале 2022 года, кто открыто выразил поддержку украинцам, проведя показ без музыкального сопровождения — модели шли на подиум молча, только под звуки собственных шагов. Это было сделано "в знак уважения к тем, кто пострадал из-за трагедии в Украине".

