Галстук-бабочка, подиум и всегда свежие цветы: как выглядит могила дизайнера Воронина и кто унаследовал его дело

Дизайнер запатентовал уникальный метод пошива мужских костюмов без примерок

Михаил Воронин – легенда украинской моды. Он создал целый "переворот" в мире мужских костюмов, а после смерти модельера его дело продолжила дочь. Похоронен дизайнер в Киеве, на Байковом кладбище, рядом с футболистом Белькевичем, и его могила отличается от других.

Корреспондентка "Телеграфа" побывала на могиле Михаила Воронина. Мы также узнали, что известно о потомках модельера.

Что известно о Михаиле Воронине

Родился Михаил Воронин 10 июля 1938 года в Киеве. В искусство шитья он влюбился еще в подростковом возрасте — уже в 14 лет стал работать портным, а уже в 26 стал работать закройщиком мужской верхней одежды.

Михаил Воронин

Заслуги Михаила Воронина

Воронин – настоящий трендсеттер в мире моды. Именно он разработал и запатентовал уникальный жилетно-макетный метод пошива мужских костюмов без примерок. Клиенты могли получить идеальный костюм даже на расстоянии.

Михаил Воронин – выдающийся кутюрье. Фото: voronin.ua

В 2002 году Михаил Львович создал смокинг 500 размера. Это был гигантский костюм, высотой и шириной, как трехэтажный дом с галстуком-бабочкой. Этот наряд вошел в книгу рекордов Гиннеса.

Воронин Михаил. Фото: voronin.ua

Костюмы Воронина носили не только украинские, но и мировые знаменитости – Сильвестр Сталлоне, хореограф Роман Виктюк и балетмейстер Владимир Гришко. И это еще не весь перечень.

Михаил Воронин

Потомки Михаила Воронина

Известно, что у дизайнера была дочь Лариса. После смерти отца она взяла на себя руководство брендом и фабрикой и продолжила дело Воронина. Она упоминается как человек, который наизусть знает фразу дизайнера: " Зачем отмечать день рождения в субботу, если он пришелся на среду? ". Именно поэтому в 2013 году, организовав вечер памяти Михаила Воронина, не переносила его на выходной.

Дочь модельера Михаила Воронина Лариса

Относительно внуков кутюрье нет много информации в сети. Известно, что у модельера был единственный внук и его зовут Евгений Шаргородский. Он проживает в Соединенных Штатах.

Могила Михаила Воронина

Дизайнер покоится на Байковом кладбище в Киеве. Его могила выделяется среди остальных. Там всегда есть цветные цветы. Место захоронения модельера оформлено в форме величественного монумента с аркой в виде галстука-бабочки.

Михаил Воронин похоронен на Байковом кладбище в Киеве

Могила дизайнера всегда ухожена

Монумент расположен на постаменте-подиуме, где высечена именная звезда Михаила Воронина. Вокруг могилы земля устлана белыми декоративными камнями.

Могила Михаила Воронина

