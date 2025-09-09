Все из-за Путина? Переворот в Непале связывают с интересным событием

Переворот в Непале произошел вскоре после саммита ШОС

Во вторник, 9 сентября, премьер-министр Непала Ххадгой Прасама Шарма Оли подал в отставку после массовых жертв в результате разгона протестов, вспыхнувших днем ранее. За неделю до этого он встречался с президентом России Владимиром Путиным.

На это обратил внимание историк, блогер и публицист Андрей Плахонин в Facebook. Он также предположил, что бывший глава Непала может разделить участь Башара Асада, который нашел убежище в Москве.

Плахонин отметил, что 1 сентября, всего неделю назад, на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае состоялась встреча премьер-министра Непала с Владимиром Путиным.

"Это тот самый уже экс-премьер Непала, которому в до сих пор не установленную часть тела пришла идея по опыту России и Китая запретить в стране большинство социальных сетей. И отдать потом приказ стрелять боевыми по толпе", – говорится в публикации.

Публицист также напомнил, что в завершение встречи глава Кремля принял приглашение Оли посетить Непал.

"Интересно, состоится ли визит теперь. Или наоборот, Оли разделит московское изгнание Асада?", – иронизирует Плахонин.

Интернет-пользователи прокомментировали эту догадку. Они предположили, что именно говорил премьеру Непала его российский друг, а также отметили, что таким образом он принес пользу.

Напомним, в понедельник,8 сентября, по меньшей мере 19 человек погибли, когда силы безопасности Непала применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих, сообщает Reuters.

Поводом для демонстрации послужило решение правительства Непала заблокировать доступ к нескольким платформам социальных сетей, которые не уложились в срок и не прошли регистрацию в органах власти.

Объявляя о запрете на прошлой неделе, правительство заявило, что борется со злоупотреблениями на платформах, где некоторые пользователи с поддельными аккаунтами распространяют ненависть, нарушают социальную гармонию и совершают киберпреступления.

Организаторы протестов, назвавшие их "демонстрациями поколения Z", заявили, что молодые люди также разочарованы неспособностью правительства бороться с коррупцией и расширять экономические возможности.

