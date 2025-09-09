Отставка премьер-министра, много смертей и столица в огне: что нужно знать про революцию "зумеров" в Непале (видео, фото)

Правительство Непала заявило о своей отставке на фоне массовых протестов

Революция в Непале стала одной из главных тем страниц мировых СМИ. Кадры с горящим зданием парламента, видео избиения министра финансов страны и экстренная эвакуация чиновников уже разлетелась по всем соцсетям.

"Телеграф" разобрался, в чем заключается причина массовых протестов и что сейчас происходит в Катманду.

"Зумерам" запретили соцсети. И вот к чему это привело

В пятницу, 5 сентября, правительство Непала объявило о блокировке большинства социальных сетей, в частности Facebook, X (Twitter) и YouTube, из-за их отказа зарегистрироваться в соответствии с новыми государственными требованиями, которые появились в рамках кампании против поддельных документов, дезинформации и языка вражды.

В стране оставался доступ только к тем платформам, которые выполнили требования правительства, среди них TikTok, Discord и Viber.

Решение о блокировке социальных сетей в Непале вызвало масштабное недовольство среди молодежи и повлекло волну протестов, которые охватили несколько городов страны.

Демонстранты в Непале, собравшиеся 8 сентября после запрета соцсетей. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Демонстрации, уже ставшие известны как "протесты поколения Z", стали реакцией не только на цифровую цензуру, но и на более глубокое разочарование действиями правительства в борьбе с коррупцией.

Митингующие координируют свои действия через платформу Discord. В сообщениях распространяются инструкции об изготовлении коктейлей Молотова, повреждении самолетов и поиске боеприпасов в отделениях полиции.

8 сентября ситуация резко обострилась: во время протестов в Катманду погибли по меньшей мере 19 человек, более 100 получили ранения. Тысячи участников акции прорвали периметр вокруг парламента, заставили полицию отступить, после чего правоохранители открыли огонь. Правительство ввело комендантский час в правительственном квартале столицы и вокруг резиденции президента.

Массовые митинги в Непале после запрета соцсетей

Против "детей блатных" — причина не только в соцсетях

Протесты сфокусированы не только на проблеме блокировки социальных сетей. Движение быстро переросло в масштабную молодежную кампанию против политической элиты.

По словам очевидцев, возмущение вызвано не только цензурой, но и "тотальной потерей доверия к власти, которая живет напоказ в то время, как обычные граждане едва выживают". Беспорядки получили новый символ — кампанию против "детей блатных" ("Nepo Babies"). Молодежь разоблачает роскошную жизнь потомков политиков на фоне всеобщего обнищания и безработицы.

Официальная зарплата премьер-министра Непала составляет менее 65,000 непальских рупий в месяц, однако семьи политиков владеют миллионными состояниями. Протестующие отмечают, что на фоне непомерного богатства чиновников ежедневно около 5 тысяч молодых непальцев вынуждены выезжать за границу в поисках работы из-за кризиса внутреннего рынка труда.

Как разрушить систему, которую строили годами

Масштабные протесты молодежи переросли в политический кризис, который привел к отставке премьер-министра К.П. Шармы Оли. В Офисе президента Непала информацию об отставке опровергли. Помощник президента призывает протестующих к переговорам на следующей неделе.

К.П. Шарма Оли, бывший премьер-министр и Рамчандра Паудел, экс-президент Непала

Несмотря на отмену запрета социальных сетей и отставки чиновников, уличные акции против коррупции, произвола власти и репрессий набрали еще больший размах.

Во вторник протестующие атаковали и подожгли частные дома президента, премьер-министра, министра внутренних дел, лидера партии "Непальский конгресс" и председателя оппозиционной Коммунистической партии (Маоистов).

Демонстранты подожгли и элитный отель Hilton в Катманду, который принадлежит одному из лидеров правящей партии.

Некоторые чиновники были эвакуированы армейскими вертолетами, а международный аэропорт Катманду был временно закрыт. В городе введен комендантский час, закрыты школы.

Под гнев протестующих попал министр финансов Непала, видео публичного избиения которого появилось в социальных сетях. Сообщается, что такая же судьба ждала и бывшего премьер-министра, а его жена, которая возглавляла Министерство иностранных дел погибла после нападения протестующих на их дом.

Все члены оппозиционной Национал-демократической партии заявили, что подают в отставку на фоне массовых протестов в Непале — здание парламента охвачено огнем, на площади вокруг него собралось большое количество протестующих.

Они обвиняют правительство в расстреле мирных митингов — по данным India Today, число погибших возросло до 22.

Из-за беспорядков в городе Лалитпур из тюрьмы сбежали как минимум полторы тысячи заключенных. Участники митингов заявили, что страна перешла под их контроль. Они призывают сформировать новый парламент и провести в стране выборы.

