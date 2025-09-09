Все через Путіна? Переворот у Непалі пов’язують із цікавою подією

Переворот у Непалі відбувся невдовзі після саміту ШОС

У вівторок, 9 вересня, прем’єр-міністр Непалу Ххадгой Прасама Шарма Олі подав у відставку після масових жертв внаслідок розгону протестів, які спалахнули днем раніше. За тиждень до цього він зустрічався із президентом Росії Володимиром Путіним.

На це звернув увагу історик, блогер та публіцист Андрій Плахонін у Facebook. Він також припустив, що колишній глава Непалу може розділити долю Башара Асада, який знайшов прихисток у Москві.

Плахонін зазначив, що 1 вересня, лише тиждень тому, на полях саміту Шанхайської організації співробітництва у Китаї відбулася зустріч прем’єр-міністра Непалу з Володимиром Путіним.

"Це той самий вже експрем’єр Непалу, якому досі у невстановлену частину тіла прийшла ідея з досвіду Росії та Китаю заборонити в країні більшість соціальних мереж. І віддати потім наказ стріляти бойовими по натовпу", — йдеться у публікації.

Публіцист також нагадав, що на завершення зустрічі глава Кремля прийняв запрошення Олі відвідати Непал.

"Цікаво, чи відбудеться візит зараз. Або навпаки, Олі розділить московське вигнання Асада?", — іронізує Плахонін.

Інтернет-користувачі прокоментували цей здогад. Вони припустили, що саме говорив прем’єру Непалу його російський друг, а також зазначили, що таким чином він приніс користь.

Нагадаємо, у понеділок, 8 вересня, щонайменше 19 людей загинули, коли сили безпеки Непалу застосували сльозогінний газ та гумові кулі для розгону протестувальників, повідомляє Reuters.

Приводом для демонстрації стало рішення уряду Непалу заблокувати доступ до кількох платформ соціальних мереж, які не вклалися вчасно та не пройшли реєстрацію в органах влади.

Оголошуючи про заборону минулого тижня, уряд заявив, що бореться зі зловживаннями на платформах, де деякі користувачі з підробленими аккаунтами поширюють ненависть, порушують соціальну гармонію та вчиняють кіберзлочини.

Організатори протестів, які назвали їх "демонстраціями покоління Z", заявили, що молоді люди також розчаровані нездатністю уряду боротися з корупцією та розширювати економічні можливості.

Раніше ми розповіли, що найманці з Непалу, яких Росія активно вербує для участі у війні проти України, масово дезертують із російської окупаційної армії через "жорстокі реалії".