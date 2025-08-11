Новое вторжение или учения? Сотни военных России прибыли в Беларусь

Зафиксировано и движение техники

В Беларусь прибыли сотни русских военных на совместные учения. Разведка и пограничники продолжают следить за ситуацией.

Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, также в Беларусь прибыло и несколько десятков единиц техники. Более того, определенная часть армии самопровозглашенного президента Александра Лукашенко приехала в Россию, тоже для учений.

В настоящее время подразделения разведки Министерства обороны и ГНСУ отслеживают дальнейшее возможное прибытие в Беларусь российских подразделений. Их количество позволит понять масштабы учений и предполагаемую угрозу.

"Потому что это направление по-прежнему для нас угрожающее. Потому что во время этих учений нельзя исключать каких-либо провокаций или нагнетания дальнейшей ситуации безопасности для нашей страны", — пояснил спикер ГНСУ.

Демченко подчеркнул, что текущее количество российских сил в Беларуси не представляет существенной угрозы. Сейчас возле украинской границы не сформировано ударных группировок, но следить за ситуацией следует.

Беларусь на карте

Что известно об учениях в Беларуси

Россия и Беларусь планируют провести совместные учения "Запад-2025" в середине сентября. Уже сейчас фиксируется прибытие армий на обе территории. В Кремле, как всегда уверяют, что эти маневры якобы будут носить исключительно оборонительный характер. Учения будут направлена на отработку действий в случае возможной агрессии против так называемого Союзного государства.

