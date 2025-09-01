Путин покажет Лукашенко, откуда запускать "Орешник": чего ждать Украине от военных учений в Беларуси

Провокации на военных учениях России и Беларуси неизбежны, считает эксперт

Военные учения России и Беларуси под названием "Взаимодействие-2025" начались в понедельник, 1 сентября. К сборам ОДКБ в Витебске присоединились более 2000 военнослужащих из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, РФ и самой Беларуси. Самым обсуждаемым событием этих учений является отработка применения ядерного оружия, которая пройдет 12-16 сентября.

"Телеграф" выяснил, о каком именно оружии может идти речь, зачем Россия передает белорусской армии опыт войны и есть ли угроза для Украины.

Развертывание операций и немного ядерного пафоса: что известно об учениях

К учениям ОДКБ планирует привлечь 450 единиц вооружения и техники — 9 самолетов и вертолетов, а также беспилотные летательные аппараты различного типа.

Среди всего, в течение проведения сборов, военнослужащие планируют отработать развертывание и проведение совместной операции в случае возникновения кризисной ситуации на территории государства-члена Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

С 12 сентября начнутся военные учения России и Беларуси под названием "Запад-2025". Именно в течение этих учений страны планируют отработать применение ядерного оружия и ракет "Орешник", о чем ранее заявлял глава Минобороны РБ Виктор Хренин.

Ракета "Орешник"

По его словам, применение ядерного оружия для Минска является важным элементом "стратегического сдерживания", поскольку страна якобы наблюдает за милитаризацией и военной активностью стран-соседей на западных и северных границах — речь идет о Польше и странах Балтии.

Беларусь с ядеркой, но без красной кнопки

В мае 2023 года Россия и Беларусь подписали документ, который позволил разместить ядерное оружие на территории РБ. Речь идет о российском нестратегическом ядерном оружии, которое должны хранить в специальном хранилище на территории страны.

Тогда глава Минобороны Хренин уже заявлял, что размещение ЯО является "ответом на агрессивную политику недружественных стран", которая якобы должна была заставить политическое руководство этих государств воздержаться от "дальнейшей эскалации обстановки в регионе".

Президент Беларуси Александр Лукашенко еще задолго до принятия этого решения поднимал вопрос размещения в стране тактического ядерного оружия. Летом 2022 года Путин заявил, что Россия передаст ракетные комплексы "Искандер-М", которые могут иметь ядерные боеголовки. Вместе с тем, в Москве отметили, что контроль над этим оружием остается в руках России, решение о его применении остается за Кремлем.

Нестратегическое или тактическое ядерное оружие — боеприпасы, средствами доставки для которых являются носители, которые по сравнению со стратегическим оружием, имеют относительно небольшую мощность. К ним могут относиться:

ракеты малой дальности;

авиабомбы;

боеголовки для торпед;

другие виды оружия;

НЕ стратегические межконтинентальные ракеты.

Сегодня на территории Беларуси размещены российские комплексы С-300, С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и истребители МиГ-31К. При этом С-300 остаются на вооружении белорусской армии еще с советских времен, а вот МиГ-31К принадлежат исключительно Воздушно-космическим силам России.

Таким образом, среди имеющихся носителей РФ могла разместить на белорусской территории аэробаллистические ракеты Х-47М "Кинжал" на МиГ-31К, баллистические ракеты 9М723 и крылатые 9М728 в составе "Искандер-М" и "Искандер-К", а также зенитные ракеты комплексов С-300 и С-400.

Установки С-300 в Беларуси

Наибольший потенциальный арсенал тактических ядерных боезарядов сосредоточен именно на С-300 и С-400 — около 290 единиц. Окончательные масштабы зависят от того, какое количество носителей Москва решила развернуть непосредственно на белорусской территории.

Глава совета резервистов Сухопутных сил ВСУ Иван Тимочко в комментарии "Телеграфу" обратил внимание на риски, связанные с ядерными учениями и возможным размещением ядерного оружия на территории Беларуси.

"Беларусь не так велика по площади, чтобы могла просто так выдержать ядерный удар. Это тотальное заражение. Мы знаем, как было в свое время, когда Чернобыльская атомная станция взорвалась, а Беларусь — это была страна, которая после Украины больше всего пострадала от радиации", — напомнил он.

В то же время эксперт отметил, что ядерное оружие, даже если и будет физически присутствовать в Беларуси помимо политического пафоса, который звучит сейчас, будет оставаться полностью под контролем России.

Контроль за ним Путин не передаст белорусам, Лукашенко или их армии, они будут контролировать сами. То есть они будут решать по своему усмотрению применение этого оружия, абсолютно не учитывая реалии Беларуси Иван Тимочко

Иван Тимочко. Фото: ЛНУ им. Франка

Он также подчеркнул, что инфраструктурно Беларусь не готова к содержанию ядерного арсенала:

"Нужно сформировать серьезную инфраструктуру, просто логистика, обслуживание, обеспечение оборудования. Потому что их обслуживание и их амортизация требует достаточно специфического оборудования, редкого, очень дорогостоящего, как и высокого количества специалистов".

Подытоживая, Тимочко возлагает часть ответственности за нынешние ядерные угрозы на политику Запада:

"Я здесь всегда подчеркиваю, что ситуация, которая сейчас происходит — в этом есть и большая вина Европейского Союза. Их попытки договориться окрыляют Путина в плане его запугиваний. Он прекрасно понимает, что у европейских стран есть огромное количество вызовов в плане готовности населения воевать, в плане перехода на военно-промышленные рельсы. Конечно, что ряд этих вызовов Россия тоже захочет использовать. Но я думаю, что это сейчас будет больше такое измерение способностей друг друга", – отметил эксперт.

Россия покажет белорусам мастер-класс по уничтожению армии

Российские военнослужащие в рамках учений будут делиться с коллегами из стран-членов ОДКБ опытом войны против Украины. Об этом сообщил ряд изданий, подконтрольных Кремлю.

Личный состав от Российской Федерации (…) будет передавать опыт с учетом проведения специальной военной операции, внедрим некоторые моменты, которые мы используем в районе СВО заявил российский полковник Григорий Курчанинов

Россия может использовать белорусскую армию как инструмент для дестабилизации региона и сбора разведданных о реакции Запада. В то же время привлечение белорусских сил к активным боевым действиям несет серьезные риски как для Минска, так и для Москвы.

Как заявил Иван Тимочко, речь идет не столько об обмене опытом между армиями, сколько о потенциальном использовании белорусов для локальных атак или отвлечения сил Украины, стран Балтии и Польши с целью изучения реакции европейского сообщества.

У меня, знаете, сразу возникает вопрос: а каким опытом Россия собирается поделиться с Беларусью? Как за два месяца потерять целую белорусскую армию? Россияне за крайний квартал потеряли 95 000 личного состава. Белорусская армия насчитывает 60 000, то есть условно говоря, белорусской армии на интенсивность таких боев, как есть сейчас в Украине, хватит на два месяца. А дальше что? Иван Тимочко

Потери армии РФ по состоянию на 1 сентября 2025 года. Фото: Генштаб

Москва не планирует передавать Беларуси собственную технику — наоборот, ранее вывезла значительную часть вооружения с белорусских складов в Россию.

"Поэтому сейчас, если Россия будет воевать с использованием территории Беларуси, она в основном будет воевать своей техникой, своими войсками", — объяснил эксперт.

Отдельно Тимочко отметил, что участие белорусских военных в боевых действиях в составе российской армии создает потенциальные риски для стабильности внутри самой Беларуси.

"Для россиян будет ряд вызовов — держать большими соединениями белорусских солдат в своей армии — это может привести к глобальной сдаче в плен или отказам белорусов идти в атаку", — отметил он.

По его словам, это может обвалить наступательные порядки РФ на отдельных направлениях. Не менее рискованным выглядит сценарий, когда белорусских военных будут "размывать" среди российских частей.

"На это вряд ли согласится Лукашенко, потому что он прекрасно понимает, что таким образом белорусская армия просто будет вся стерта в первых атаках. А тогда внутренние бунты в стране однозначно будут, потому что он внутренний бунт не смог сам подавить, вынужден был привлекать российских силовиков", — объяснил Тимочко.

Он также подчеркнул, что предыдущая боевая подготовка белорусов осуществлялась под руководством наемников ЧВК "Вагнер".

"Но опыт "вагнеров" — это штурмы, это пехотная работа, которая точно требует поддержки авиации, артиллерии, иностранных сил. Это то, что в Беларуси достаточно сильно хромает", — добавил он. Подытоживая, Тимочко предостерег: любое военное обучение на территории Беларуси следует рассматривать как потенциальную угрозу для Украины и ее партнеров.

"Любые военные учения, предусматривают выход военных подразделений из пункта постоянного пребывания вместе с боевой техникой", — подчеркнул он.

Провокации во время учений гарантированы: кому надо быть готовым

Во время российско-белорусских учений возможны многочисленные провокации против стран ЕС и Украины, считает эксперт. Кремль попытается использовать ситуацию для проверки западных систем безопасности и разведки, а также для дестабилизации ситуации в приграничных регионах.

"Провокации во время учений будут однозначно", — отметил Иван Тимочко. Он напомнил, что белорусские власти уже использовали военные ресурсы для гибридного давления, в частности подвозили мигрантов к границе с Польшей, задействуя российскую и белорусскую авиацию.

По словам Тимочко, на этот раз сценарии будут сложнее.

Они будут больше действовать в плане попыток захода, завоза диверсионных групп на территории стран Балтии и Польши для того, чтобы увидеть, какая там система противодействия. Также попытаются поизучать потенциальные возможности дестабилизации обстановки европейских стран. Это точно будет Иван Тимочко

Ожидается также имитация инцидентов в воздушном пространстве:

"Будут и "залеты" их авиации, типа ошибочные. И ракеты будут делаться пустышки… которые будут залетать в воздушное пространство европейских стран, но будут говорить: "Ой, извините, ошибочно запустили. Ну, это же пустышка, это же не настоящая ракета"".

Эксперт также прогнозирует появление так называемых "заблудившихся российских военных", которые "будут рассказывать, что карты спутали".

Относительно Украины, Тимочко заявил, что прямой прорыв границы или вторжение с территории Беларуси сейчас маловероятно, ведь это направление уже детально изучено.

"Заход любых подразделений российских или смежных с белорусами — это стопроцентная смерть. Они это прекрасно понимают. Границы там исследованы, там уже все тропы с двух сторон изучены… диверсионные группы там и ходили раньше", — отметил он.

В то же время Россия может использовать учения для накопления войск под прикрытием тренировок.

"Массированное наступление – это уже другая история, но это потребует подготовки. Это будет зависеть от того, какое имеющееся количество сил готова реально Россия перебросить в Беларусь, потому что цифры сейчас очень сильно колеблются. Процесс накопления сил во время учений однозначно будет происходить с привлечением их в эти учения — это тоже понятно", — предупредил Тимочко.

По его словам, реальная численность подразделений, которые Россия может перебросить в Беларусь, пока неизвестна и оценивается в диапазоне от 10 до 100 тысяч человек. Эксперт призвал не спешить с окончательными выводами, ведь Кремль целенаправленно накачивал информационное пространство.

Нам надо еще выдержать немного времени, чтобы мы могли более основательно оценивать ситуацию. Потому что слишком сильно Россия сделала информационное сопровождение в плане привлечения внимания мировых медиа к этим учениям Иван Тимочко

