Недалеко от Киева будет запуск ядерки? Появились новые детали об учениях в Беларуси

В Беларуси начались учения ОДКБ "Взаимодействие-2025". В ходе них запланирована отработка ядерного удара.

Как отмечает Deutsche Welle, в этих учениях принимают участие более 2000 военных из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Планируется привлечение 450 единиц вооружения и техники, в том числе девять самолетов и вертолетов, а также более 70 беспилотников разного типа.

Учения начались в белорусском Витебске. Они включают "отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по участию в разрешении кризисной ситуации на территории государства – члена ОДКБ". К тому же запланирована отработка применения ядерного оружия. Оно пройдет 12-16 сентября.

Заметим, что какой вид оружия будет применяться и идет ли речь об "Орешнике" не известно, однако такая вероятность возможна. По данным Минобороны Беларуси, эти учения перенесли вглубь страны по приказу самого Александра Лукашенко, самопровозглашенного белорусского президента. Тренировки начались в рамках трех программ: "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025".

"Планируется применять самые современные приемы и способы действий, которые дал нам опыт последних военных конфликтов", — заявил белорусский заместитель министра обороны Павел Муравейко.

На этих учениях, в первую очередь, будет учитываться опыт войны в Украине. Муравейко заверил, что учения проводятся вдали от границ Украины и стран ЕС.

"Мы сознательно отодвинули учения от западных и южных границ, чтобы нас не "обвиняли в различных инсинуациях и возможных провокациях", — заявил Муравейко.

