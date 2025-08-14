Похож на пластикового солдатика: как выглядит памятник предателю Стремоусову, который угрожал Зеленскому
Херсонский предатель погиб в ноябре 2022 года в ДТП
Кирилл Стремоусов — коллаборант и предатель из Херсона, который приветствовал российские войска на украинской территории, а во время оккупации стал главным спикером оккупационных властей. Он занимал должность так называемого "заместителя губернатора Херсонской области" и часто светился в СМИ. Однако в ноябре 2022 года внезапно погиб в ДТП.
"Телеграф" расскажет, где похоронили херсонского коллаборанта Стремоусова и как выглядит памятник, который ему установили.
Кирилл Стремоусов — что известно о его смерти
Стремоусов был известный и публичным предателем, он часто записывал видео, где восхвалял российских оккупантов и вероятно надеялся получить от них преференции или должности. Также он угрожал президенту Украины Владимиру Зеленскому ответным ударом после того, как ВСУ якобы разбомбили администрацию и его кабинет. Поэтому когда он погиб (либо же его ликвидировали), украинцы очень радовались этому факту.
В российский СМИ информация о гибели Стремоусова появилась 9 ноября 2022 года. Писали, что коллаборант разбился насмерть в ДТП. Произошло это под Геническом. В то время много говорили о том, что смерть предателя могли организовать и российские спецслужбы, чтобы избавиться от него.
Где похоронили коллаборанта и как выглядит могила?
Закопали Стремоусова в оккупированном Крыму — на кладбище Абдал в Симферополе. Сначала на могиле установили деревянный крест с табличкой с датами, но без портрета. На могилу принесли много венков с российскими флагами.
К годовщине смерти в ноябре 2023 года на могиле Стремоусова открыли ростовой памятник. Его создание инициировал председатель партии Жириновского ЛДПР Леонид Слуцкий. А разработал постамент известный в РФ скульптор Андрей Ковальчук.
Отмечается, что на памятнике Стремоусов изображен одетым во френч, в котором он посещал форум "Мы вместе с Россией" в июле 2022 года. Также на монументе есть рашистский символ — буква Z. После открытия этого монумента, в сети шутили, что коллаборан Стремоусов на памятнике похож на пластикового солдатика. Также высмеивали тот факт, что оккупанты сами его убили, а потом сами же установили ему памятник.
