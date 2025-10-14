Если бы Россия напала на НАТО: Бен Ходжес о том, какие бы города уничтожили первыми
Ходжес уверен: если бы Россия в 2025 году атаковала Польшу, реакция НАТО была бы мгновенной.
Если бы Россия напала на НАТО, реакцию нельзя было сравнивать с российско-украинской войной. В первые же часы силы Альянса уничтожили Калининград и Севастополь. В этом уверен бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, неоднократно критиковавший страны мероприятия за страх перед Россией.
Об этом генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес рассказал в эфире польского телеканала "Белсат". Он подчеркнул, что еще в 2014 году страны Запада "не смогли дать ясно понять, что российская агрессия не останется безнаказанной". Однако Ходжес акцентировал, что нельзя говорить, что при нападении было бы не так, как в Украине, ведь это разная местность, разная география. Однако реакция была бы иной.
Если бы Россия в 2025 году атаковала Польшу так же, как она атаковала Украину, ее уничтожили бы силы ВВС НАТО и сухопутные войска Альянса. Можно быть уверенным, Калининград был бы ликвидирован в первые часы. В первые часы Калининграда нет. Все российские объекты уничтожены. Любые русские военные объекты в Севастополе тоже. Так что прямые сравнения здесь неуместны.
Ходжес считает, что если бы Альянс был лучше подготовлен и сразу после начала полномасштабного вторжения высказался лучше бы поддерживал Украину, результат был бы иным. Вместо этого годы затрачены на боязнь применения РФ ядерного оружия и обсуждения потребности переговоров. "Мы должны вести переговоры о выходе России с украинской территории", — резюмировал он.
Ранее, как писал "Телеграф", генерал в отставке заявлял, что Россия не будет наносить ядерный удар. Она зависит от денег за нефть и газ, а ее основным покупателям ядерная война невыгодна.