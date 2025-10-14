Украина может оставить Россию без отопления зимой: куда могут полететь сюрпризы (карта)

Фундамент российской энергетики: почему ПХГ незаменимы для Москвы и как их потеря повлияет на стабильность системы отопления

Российская Федерация официально завершила сезон закачки газа в подземные хранилища – это привычный процесс накануне зимы. Но в условиях полномасштабной войны против Украины, санкционного давления и перебоев в логистике это событие приобретает особое значение. С переходом к сезону отбора газа Россия оказывается в ситуации, когда объемы собственной добычи уже не перекрывают текущие потребности как внутренние, так и экспортные.

"Телеграф" разобрался, что может стать приоритетной целью украинского оружия и какие именно "сюрпризы" могут улететь в европейскую часть РФ.

Гипотетически – возможно. А что с практической точки зрения?

Поражение газовой инфраструктуры России возможно, однако сделать это достаточно сложно, поскольку для этой цели необходимо использование серьезных средств поражения в значительном количестве. Об этом "Телеграфу" говорит украинский эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям Михаил Гончар.

"Здесь ничего нового – ударить нужно по надземным объектам подземных хранилищ газа. То есть компрессорным цехам, которые подают выкачиваемый из подземных хранилищ газ дальше в магистральные газопроводы", — отмечает он.

Михаил Гончар, эксперт по энергетическим и безопасным отношениям/UMC

Таких в России много, и это вполне закономерно, учитывая климатические условия, в которых страна-агрессор находится. Зима у них наступает раньше, температура ниже.

"Хватит, не хватает ли у них газа? Здесь вопрос спорный, но так или иначе, подземные хранилища газа играют важную роль в зимний период. Как, собственно говоря, и для нас, и для европейцев", — объясняет эксперт.

Многие считают, что российская энергетика базируется на атомной, однако это неправда. Основная тепловая генерация у них именно газовая, поэтому в период холодной зимы идет усиленное использование голубого топлива – прежде всего, для производства тепла.

Несколько десятков хватит: где находятся российские хранилища голубого "золота"

Общий объем подземных хранилищ газа в России составляет 72 миллиарда кубов. Они расположены, в основном, в европейской части России – в значительной степени вокруг Москвы и области, в Центральном федеральном округе, на северо-западе РФ, в Ставропольском крае на юге – все это находится в зоне досягаемости средств поражения Сил обороны Украины.

"Но, это задача непростая с точки зрения нанесения эффективных поражений. Нужны более серьезные средства поражения, а не только дроны. Тем более, что собственно по газоинфраструктуре России мы ничего не начинали делать", – говорит Михаил Гончар.

Всего в России есть 254 газоперекачивающих станций, однако Украину явно заинтересуют не все. По словам эксперта, прежде всего следует обращать внимание на газовую инфраструктуру центрального и северо-западного региона, где наиболее холодно и где наибольшая потребность в тепле.

"В этом плане, конечно, нет смысла там все 250 уничтожать. Так же как и не нужно, например, все 500 нефтеперекачивающих станций в системе "Транснефти" лупить. Грубо говоря, хватит несколько десятков и в том, и в другом случае", — объясняет эксперт.

В зоне достижения украинского оружия есть и несколько ключевых газокомпрессорных станций – достаточно больших, которые обеспечивают перекачку газа из регионов добычи в регионы поставки. Речь идет о Западной Сибири и Ямальском полуострове. Но, как говорит эксперт, бить по ним нет смысла, поскольку их масштаб не позволит нанести значительные впечатления.

Где в России находятся подземные хранилища газа ПАО "Газпром"

"Во-первых, так или иначе, они далеко. Во-вторых, их масштаб совсем не тот, что у нас. Грубо говоря, если мы 20 млрд кубов газа добываем, то у них добыча идет около 600 млрд. Масштаб сами понимаете", — говорит Михаил Гончар.

По его словам, поражение газовой инфраструктуры России возможно именно в европейской части страны. И если брать эту задачу в расчет, то совмещать эти стремления следует с уничтожением определенных объектов электроэнергетической инфраструктуры.

Почему подземные хранилища газа критически важны для России

Подземные хранилища газа являются одной из ключевых опор энергетической системы России — не менее важной, чем сама добыча или экспортные трубопроводы. В мирное время они выполняют роль буфера, позволяя накапливать излишки газа летом и использовать их зимой, когда спрос стремительно растет. А в условиях войны становятся еще и критической инфраструктурой, от работоспособности которой зависит стабильность системы в целом.

Подавляющее большинство российских ПХГ созданы на базе истощенных газовых месторождений – таких, как Касимовское или Уренгойское. Это сложные инженерные объекты, требующие значительного ресурса для строительства, геологические исследования и поддержание герметичности. Именно поэтому в случае повреждения – в результате атак или технических аварий – восстановление может затянуться на годы.

Для этого нужно не просто провести ремонт, а фактически заново пройти полный цикл разведки, оценки безопасности, реконструкции и повторного ввода в эксплуатацию. При этом найти новую подходящую геологическую формацию для размещения хранилища — задача почти невозможна.

Инфраструктура Касимовского ПХГ в Рязанской области

Не менее важен и географический фактор. Большинство хранилищ расположены в регионах с высоким спросом на газ, прежде всего в европейской части России. Такое размещение позволяет оперативно снабжать потребителей в периоды пиковой нагрузки, особенно в условиях зимы. ПХГ под Рязанью, Санкт-Петербургом или в Поволжье непосредственно поддерживают города-миллионники, промышленные кластеры и крупные ТЭЦ. А объекты в Западной Сибири работают на нужды экспортной логистики — прежде всего газопроводов в Европу и Китай.

При всей инвестиционной сложности эти хранилища не имеют функциональной альтернативы. Надземные резервуары или инфраструктура хранения сжиженного газа не способны накапливать и выдавать такие объемы в короткий промежуток времени. Более того, они значительно дороже в обслуживании и гораздо уязвимее к ударам, чем подземные структуры.

Ключевая задача ПХГ — не просто поддерживать стабильность потребления, но и обеспечивать непрерывное исполнение экспортных контрактов. Без гибкого доступа к запасам газа Россия физически не сможет выдержать ритм поставок в периоды пиковой нагрузки или при перебоях с добычей. Именно поэтому стратегические хранилища, например Северо-Ставропольское или Уренгойское, являются фундаментом стабильности таких маршрутов, как "Северный поток" или "Сила Сибири".

Надземные сооружения подземного газохранилища в России.

Однако эта же стратегичность создает новый уровень риска. ПХГ – это не объекты, которые можно быстро дублировать или переместить. Утрата одного или нескольких из них означает не просто технические трудности, а серьезную угрозу всей энергетической модели государства. Снижение давления в системе, невозможность быстрого реагирования на потребительские пики, срыв экспортных обязательств – все это может стать реальностью после точечного удара по инфраструктуре, которую невозможно ни быстро заменить, ни перенести в более безопасную зону.

Запускать нужно миллионами

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко сказал "Телеграфу", что Украина технически способна организовать скоординированные удары по энергетической инфраструктуре РФ, в том числе с использованием дронов дальнего действия.

По его словам, среди имеющихся платформ — "Фламинго" и два типа дронов производства Fire Point, в частности FP‑1, "у которого дальность свыше 1100 километров. То есть он достигает Москвы, а у второй меньше дальность, но все равно он поможет прорвать ПВО", — отметил Романенко.

В то же время эксперт подчеркнул, что реализация таких операций осложняется тем, что россияне значительно усилили защиту стратегических объектов. Вокруг Москвы развернуты мощные средства ПВО; в сети уже появлялись фото "Панцирей" и "Торов" на крышах домов. На вопрос о необходимом количестве беспилотников Романенко отметил:

"Есть еще дроны "Лютий" и "Бобер". Их нужно запускать миллионами для того, чтобы они пробили какие-то дыры в стенах электростанций или вывели из строя трансформаторные станции, которые сейчас россияне зашили этими металлическими решетками".

Валерий Романенко, авиационный эксперт

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что если бы Россия решилась атаковать страны НАТО, реакция Альянса была бы мгновенной и жесткой — это была бы совсем другая история, чем война против Украины. Уже в первые часы удара, по словам бывшего командующего армией США в Европе Бена Годжеса, были бы уничтожены такие стратегически важные объекты, как Калининград и Севастополь.