Якби Росія напала на НАТО: Бен Годжес про те, які б міста знищили першими

Годжес упевнений: якби Росія у 2025 атакувала Польщу, реакція НАТО була б миттєвою.

Якщо б Росія напала на НАТО, реакцію не можна було б порівнювати з російсько-українською війною. В перші ж години сили Альянсу знищили б Калінінград та Севастополь. В цьому впевнений колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес, який неодноразово критикував країни заходу за страх перед Росією.

Що потрібно знати

Годжес заявив, що НАТО знищило б Калінінград і Севастополь в разі атаки

Він наголосив, що реакція Альянсу на напад Росії в 2025 була б миттєвою і нищівною

Генерал вважає, що у 2014 році країни заходу помилилися, злякавшись рішучої відповіді

Про це генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес розповів в ефірі польського телеканалу "Белсат". Він наголосив — ще у 2014 країни Заходу "не змогли дати ясно зрозуміти, що російська агресія не залишиться безкарною". Проте Годжес акцентував, що не можна казати, що при нападі було б не так як в Україні, адже це різна місцевість, різна географія. Проте реакція була б іншою.

Якби Росія в 2025 році атакувала Польщу так само, як вона атакувала Україну, її б знищили сили ВПС НАТО і сухопутні війська Альянсу. Можна бути впевненим, Калінінград був би ліквідований в перші ж години. У перші години Калінінграда немає. Всі російські об'єкти знищені. Будь-які російські військові об'єкти в Севастополі теж. Тож прямі порівняння тут недоречні. Бен Годжес, колишній командувач армії США в Європі

Годжес вважає, що якби Альянс був краще підготований та одразу після початку повномасштабного вторгнення висловився краще б підтримував Україну, результат наразі був би іншим. Замість цього — роки витрачені на острах застосування РФ ядерної зброї та обговорення потреби переговорів. "Ми повинні вести переговори про вихід Росії з української території", — резюмував він.

Раніше, як писав "Телеграф", генерал у відставці заявляв, що Росія не завдаватиме ядерного удару. Вона залежить від грошей за нафту та газ, а її основним покупцям ядерна війна не вигідна.